CDU-Chef Laschet: „Wir sind das Bollwerk gegen ideologiegetriebene Politik“

Berlin. CDU-Chef Armin Laschet hat zum Startschuss für das Wahlprogramm der Christdemokraten für die kommende Bundestagswahl auf ein „Modernisierungsjahrzehnt“ eingeschworen. Mit dem neuen Wahlprogramm sollten neue Ideen entwickelt werden, sagte Laschet am Dienstagmittag in Düsseldorf. Die Pandemie habe die Schwächen Deutschlands aufgedeckt. „Insgesamt sind wir nicht stark genug, dieses Modernisierungsjahrzehnt mit dem bisherigen Weiter-so zu bewältigen. Wir brauchen einen Kulturwandel“, sagte der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens.

Laschet bemängelte eine rückständige Digitalisierung und eine übertriebene Bürokratisierung Deutschlands. Es würden zwar Milliarden Euro für die Digitalisierung bereitgestellt, aber das Geld käme nicht an. Beispielhaft nannte er den Digitalpakt für die Schulen. „Ausgerechnet wir Deutschen ersticken im eigenen Organisationstalent“, sagte er.

Laschet zeichnete ein von der Pandemie gebeuteltes Bild der Bundesrepublik. Vor ihr sei das Land im wirtschaftlichen Bestzustand gewesen. Das habe Corona ins Wanken gebracht. Auch sei Deutschland einmal der (führende) „Arzneihersteller der Welt“ gewesen. Vor allem China aber habe in den vergangenen Jahren mit Investitionen Deutschland als „Apotheke der Welt“ abgelöst.

Laschet will den Fokus - künftig etwa mithilfe von Wasserstoffenergie - auf den Klimaschutz legen. „Mein Ziel ist es und wir haben alle Möglichkeiten: Deutschland soll Wasserstoffland Nummer eins werden. Wir werden zeigen - als erster auf der Welt - wie man Stahl grün produzieren kann.“ Er wolle Klimaneutralität mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. „Ich will Klimawohlstand“, sagte Laschet. Klimaschutz allein reiche jedoch nicht, die sozialen Bindungen dieses Landes müssten erhalten bleiben.

Laschet gegen zentrale Pandemiebekämpfung

Mit Blick auf die Corona-Pandemie sprach sich Laschet vehement gegen eine zentralere Pandemiebekämpfung aus. Man könne nicht zentral von oben herab alles steuern. „Wir müssen jenen, die das vor Ort machen, mehr Verantwortung übertragen.“ Es brauche einen hocheffektiven, schlanken und schlagkräftigen Staat. Angst sei für Gestaltung kein guter Ratgeber. „Wir müssen aufhören zu verwalten und anfangen zu gestalten“, so Laschet weiter. Man habe nach der Wende gezeigt, dass man das könne. „Die blühenden Landschaften, von denen Helmut Kohl gesprochen hat, es gibt sie heute“, sagte der CDU-Chef. Veränderung gelinge nur, wenn Menschen glaubten, dass „wir das können“. Ehrlichkeit müsse im Mittelpunkt stehen. Dann entstehe Vertrauen.

Laschet räumte ein, dass gerade Egoismus in den eigenen Reihen dazu geführt habe, dass das Vertrauen in die CDU geschädigt worden sei. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die CDU eine krisenbewährte Partei sei. „Die CDU hat sich in vielen Krisenzeiten immer als die Partei der schöpferischen Unruhe erwiesen, in der es kein Weiter-so gibt“, so Laschet. CDU heiße Freiheit und soziale Verantwortung.

Abgrenzung von linken Parteien

Er grenzte sich zudem von Mitbewerber-Parteien im linken Spektrum ab. Die Zukunft lasse sich nicht mit ideologischen, linken Experimenten bewältigen. „Wir sind das Bollwerk gegen ideologiegetriebene Politik, die in alle Lebensbereiche der Menschen eingreift“, sagte Laschet. Gleichwohl sagte er: Trotz unterschiedlicher Ansätze sei die CDU mit anderen Parteien im Ziel einig: Erfolgreiche Klima-, und Umwelt und Sozialpolitik - nur „ohne bürokratische Bevormundung“.

Laschet zeigte sich zudem als überzeigter Europäer. „Ich bin leidenschaftlicher Europäer. Manche werden sagen: Noch so einer, der an Europa glaubt. Ich sage Ja - aus Erfahrung und Überzeugung.“ Terrorismus, Klimawandel, organisierte Kriminalität - all dies lasse sich sich nur grenzübergreifend bekämpfen. Es brauche ein wehrhaftes Europa und auch ein effizienteres. „Es steht außer Frage, dass Europa besser werden muss.“ Als Beispiel nannte er die Impfstoffbeschaffung und - produktion. „Mit unseren Werten der Freiheit und Aufklärung werden wir nur bestehen können, wenn wir zusammen bestehen“. Außenpolitisch müsse man mit einer Stimme sprechen. „Allen Spaltern und Nationalisten sage er: „Wir werden kämpfen für mehr Europa.“

Damit ist offiziell die Beteiligungskampagne für das Wahlprogramm der CDU zur Bundestagswahl im September gestartet. An der Erarbeitung des Programmes sollen sich neben Parteimitgliedern interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände und gesellschaftliche Gruppen beteiligen können.

RND/cz