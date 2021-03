Griechische Inseln weiter überlastet: Mitsotakis wirbt für EU-Kompromiss

Athen. Während des Besuchs von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in Athen hat der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am Dienstag einmal mehr gefordert, Flüchtlinge in der EU gerecht zu verteilen. Es sei wichtig, die griechischen Flüchtlingsinseln zu entlasten, wobei man in dieser Hinsicht bereits große Fortschritte gemacht habe, sagte Mitsotakis beim Treffen mit Johansson. Dennoch müsse auf EU-Ebene endlich ein Kompromiss für die Flüchtlingsfrage gefunden werden.

Ylva Johansson hatte am Vortag die Flüchtlingsinseln Samos und Lesbos besucht. Am Dienstag betonte sie, die EU werde für den Bau neuer Flüchtlingslager auf Lesbos, Samos, Kos, Leros und Chios 276 Millionen Euro bereitstellen. Das Lager auf Samos ist bereits fast fertig, doch auf anderen Inseln wehren sich Bürger und Politiker gegen die feste Installation neuer Auffanglager.

Kritik an EU: Auf Inseln Fakten geschaffen

Kostas Moutzouris, Regionalgouverneur der Inseln der Nordägäis, war dem Treffen mit Johansson am Montag ferngeblieben. Er kritisierte, die EU habe mit dem Plan, neue Lager zu bauen, Fakten geschaffen, ohne die Bevölkerung zu fragen. Deren Widerstand gegen solche Lager werde ignoriert, sagte er griechischen Medien.

Im vergangenen September war auf Lesbos das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Dadurch wurden mehr als 10.000 Flüchtlinge und Migranten über Nacht obdachlos. In Windeseile wurde ein provisorisches Zeltlager errichtet, das jedoch von Hilfsorganisationen als längst nicht ausreichend kritisiert wird. Aktuell leben auf den griechischen Inseln der Ostägäis rund 14.000 Flüchtlinge und Migranten; im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 42.000.

RND/dpa