EU und die Türkei: Auf der Suche nach der „positiven Agenda“

Ankara. An diesem Dienstag wollen EU-Kommissionchefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Ankara Annäherungsmöglichkeiten an die Türkei sondieren. Die EU stellt Staatschef Recep Tayyip Erdogan Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion in Aussicht.

Dahinter steht vor allem die Angst vor einer neuen Flüchtlingskrise. Menschenrechtler warnen die EU vor Beschwichtigung beim Thema Demokratiedefizite.

Es war eine durchwachsene Bilanz, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem jüngsten Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zog: Die Regierung in Ankara zeige eine „konstruktivere Haltung“, lobte von der Leyen. Sie meinte damit die Entspannung im Mittelmeer-Gasstreit. Man wisse aber, wie fragil dieser Prozess der Deeskalation bleibe, schränkte von der Leyen ein.

Jetzt will die Kommissionschefin mit Ratspräsident Charles Michel in Ankara im Gespräch mit Erdogan ausloten, welche Ansatzpunkte es für eine „positive Agenda“ mit der Türkei gibt. Aber der Besuch wird bereits überschattet. Am vergangenen Freitag kündigte der türkische Energieminister an, das Bohrschiff „Yavuz“, das im vergangenen Jahr monatelang in Gewässern vor Zypern nach Gas gebohrt hatte, werde in Kürze wieder ins östliche Mittelmeer zurückkehren.

Auch in der Migrationspolitik erhöht die Türkei den Druck. Griechenland meldete am Freitag, dass Boote der türkischen Küstenwache und ein türkisches Kriegsschiff mehrere Schlauchboote mit etwa 300 Migranten über die Ägäis in Richtung auf die griechische Insel Lesbos eskortiert hätten.

Türkei beherbergt vier Millionen Flüchtlinge

Die Türkei beherbergt rund vier Millionen Migranten, und Erdogan hat mehr als einmal damit gedroht, diese Menschen nach Europa zu schicken. Neue EU-Finanzhilfen sollen Erdogan milde stimmen.

Auch beim Thema Zollunion will die EU der Türkei entgegenkommen. Ankara wünscht die Erweiterung des Freihandelsabkommens auf Agrarprodukte, Dienstleistungen und öffentliche Ausschreibungen. Die Verhandlungen könnten nach Einschätzung von Experten allerdings Jahre dauern.

Es gibt große Hürden. So hat die Türkei das bestehende Abkommen gegenüber dem EU-Mitglied Zypern immer noch nicht umgesetzt, weil sie die Inselrepublik völkerrechtlich gar nicht anerkennt. Deshalb fordert die EU zunächst einmal von Ankara „die wirksame Anwendung der Zollunion auf alle Mitgliedsstaaten“.

Ob und mit welchem Nachdruck von der Leyen und Michel in Ankara Menschrechtsverletzungen und Demokratiedefizite ansprechen werden, ist ungewiss. Das US-Außenministerium fand dazu vergangene Woche in seinem Bericht zur Menschenrechtslage deutliche Worte. Die USA rügten Folter und willkürliche Festnahmen von Regierungskritikern, mangelnde Unabhängigkeit der Justiz und Einschränkungen der Meinungsfreiheit.

Menschenrechtsorganisation für „klare Kante“

Philippe Dam, Direktor für Europa und Mittelasien bei der Human Rights Watch (HRW), wünscht sich von der EU eine klarere Kante. Es sei „ein beschämendes Beispiel der Beschwichtigung“, dass die EU die Missachtung der Menschenrechte bisher nicht deutlicher zur Sprache brächten.

Die EU müsse ihre Haltung überdenken, wenn sie nicht „ihren Einfluss auf die Entwicklung in der Türkei und ihre Glaubwürdigkeit gegenüber jenen verlieren will, die eine bessere und demokratischere Zukunft suchen“. Dahm mahnt: „Eine ‚positive Agenda‘, die die Menschenrechte ignoriert, ist nicht positiv, denn sie missachtet die Werte der EU und lässt die Menschen in der Türkei im Stich.“

RND

Von Gerd Höhler/RND