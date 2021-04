Corona – Warum Hinterherschlurfen keine Lösung ist

Berlin. Ein paar Tage lang sah es nach Entspannung aus und das wäre doch eine wunderbare Osterüberraschung gewesen. Über die Feiertage sind die Inzidenzwerte im Bundesdurchschnitt gesunken. Dass das Virus plötzlich Aggressivität gegen gnädige Zurückhaltung getauscht hat, ist unwahrscheinlich. Idealerweise lag diese Entwicklung an der Vorsicht der Menschen.

Leider aber ist es wohl auch so, dass die geringere Zahl an Testungen über die Feiertage sich in der Statistik niederschlägt und ein Trugbild entwirft.

Auch in den vergangenen Monaten folgte auf kurzzeitige Rückgänge schließlich ein umso steilerer Anstieg. Die Virus-Mutationen sind noch auf Reisen, die Zahl der corona-infizierten Intensivpatienten steigt. Die dritte Welle ist in vollem Schwung. Entwarnung sieht also anders aus.

Mehr Kompetenzen für den Bund?

Nach Ostern ist damit – wieder mal – vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und damit vor der nächsten Debatte um Beschränkungen und Öffnungen. Es ist zu erwarten, dass dieses Mal schroff auf die Bremse getreten wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damit gedroht, dass der Bund die Länder entmachten könnte.

So verlockend es klingen mag, wenn der Bund sich im Krisenmanagement etwas breiter machen würde – auf die Schnelle ist da gar nichts zu holen. Das Gesetzgebungsverfahren würde einige Wochen, eher noch in Monaten dauern. In einem der am stärksten umstrittenen Bereiche, der Schulpolitik, würde sich nichts ändern: Die Länder blieben zuständig.

Nun kommt aus den Ländern selbst vermehrt der Wunsch nach härteren Maßnahmen, dieses Hinterherschlurfen ist schon ein gängiges Muster geworden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dafür den Begriff des Brücken-Lockdowns ins Gespräch gebracht. Es ist ein etwas hilfloser Versuch, dem Beschwerlichen einen freundlichen Rahmen zu geben. Es hat leider schon sehr viele Brücken gegeben in dieser Pandemie.

Kein Platz für die Kanzlerkandidaten-Frage

Laschet hat seine Forderung mit einem sehr sinnvollen Wunsch verbunden: Statt erst am nächsten Montag sollten die Ministerpräsidenten noch in dieser Woche zusammenkommen – damit klar ist, was geschieht, wenn in vielen Ländern die Osterferien enden. Es ist erstaunlich genug, dass es für diese Erkenntnis so lange gebraucht hat.

Und es wäre klug von der Union, wenn sie ihre Kanzlerkandidatendebatte nicht auch noch in diese Woche presst: Corona hat Vorrang vor der internen Machtverteilung in einer Partei.

Bund und Länder müssen agieren. Zusammenraufen, nennt es der Bundespräsident.

Aufplustern und durcheinanderlaufen bringt, wie sich gezeigt hat, nicht einmal denen etwas, die als Landtagswahlkämpfer oder aus sonstigem Profilierungsbedarf das größte Bedürfnis danach verspüren. Es senkt das Vertrauen in die Politik, das durch Fehler im Impf- und Testmanagement auch schon gelitten hat. Das ist nicht nur unnötig, sondern fahrlässig.

Der Bund kann übrigens auch ohne weiteren Machtzuwachs zur Krisenbewältigung beitragen. Wenn der Betrieb von Schulen und Kitas eingeschränkt wird, weil Kontakte reduziert werden sollen, muss Bürobetrieb zwingend auf Homeoffice umgestellt werden. Beim Auflösen anderer Widersprüche sind Länder und Kommunen gefragt: Das Einhalten von Regeln muss auch für Demonstrationen gelten.

Zur Ehrlichkeit würde es gehören, nicht nur verschwiemelt von Ausgangsbeschränkungen zu reden, sondern zu benennen, wer damit gemeint ist: vor allem die jüngere Generation.

Und da nun klar zu sein scheint, dass Geimpfte kein größeres Infektionsrisiko mehr darstellen, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie dieser Gruppe Erleichterungen gewährt werden können.

Wer für Verständnis und Akzeptanz sorgen will, darf sich nicht verstecken.

Von Daniela Vates/RND