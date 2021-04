Corona-MPK am Montag steht auf der Kippe

Berlin. Die für Montag geplante Ministerpräsidenten­konferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Abstimmung der weiteren Corona-Maßnahmen steht auf der Kippe. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Bund-Länder-Kreisen.

Voraussetzung sei „ein abgestimmter Vorschlag“, hieß es. Da dieser bisher fehle, sei eine Konferenz am Montag eher unwahrscheinlich. Eine Verschiebung auf Mittwoch sei hingegen „noch denkbar“.

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Länderkreisen deutet sich an, dass das angedachte Treffen am Montag nicht stattfinden könnte. Entschieden sei dies aber noch nicht, hieß es übereinstimmend.

Bund und Länder hatten sich bei ihrer vergangenen Runde auf den kommenden Montag als neuen MPK-Termin geeinigt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte um die Ostertage dann vorgeschlagen, diese Runde vorzuverlegen, stieß dabei aber auf Widerstand in Bund und Ländern.

Den MPK-Vorsitz hat derzeit das Land Berlin. Die dortige Landesregierung wollte die Berichte über eine mögliche Verschiebung am Donnerstag nicht kommentieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte schon am Mittwoch erklärt, dass der Termin am kommenden Montag möglicherweise zu früh komme. Entscheidend sei, dass sich vorher klare Mehrheiten abzeichneten, sagte er. „Wir müssen definieren, was auf der nächsten MPK beschlossen wird.“

Günther: „Dränge nicht auf ein solches Treffen“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte am Donnerstagabend sogar die Notwendigkeit des Treffens in Frage. „Ich dränge nicht auf ein solches Treffen“, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“. Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den bisherigen Beschlüssen gebe es bereits den gesamten Rahmen, um die Corona-Pandemie erfolgreich in den Bundesländern zu bekämpfen. „Von daher brauche ich keine neuen Besprechungen, sondern wir würden genau das umsetzen, was wir miteinander besprochen haben“, sagte Günther, auch in Bezug auf Überlegungen zu einem bundesweiten harten Lockdown.

Günther kritisierte zudem das Vorpreschen der Bundesländer Bayern und Mecklenburg-Vorpommern bei der Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. „Es ist nicht klug, wenn einzelne Länder eigene Verabredungen treffen. Das ist zumindest nicht das, was ich unter Solidarität verstehe“, sagte Günther. Laut Günther sei der Bund für die Beschaffung von Impfstoffen zuständig, die Aufgabe der Länder sei das Verimpfen.

RND/mdc/dpa

Von Markus Decker/RND