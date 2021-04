Corona-Gipfel: Bund und Länder sagen Treffen für Montag ab – bislang kein neuer Termin

Berlin. Montag wird es keine Ministerpräsidentenkonferenz geben. Wahrscheinlich gibt es sogar gar kein Treffen in der nächsten Woche, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit.

Sie sagte: Es werde in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben.

Zuvor hatte eine Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung erklärt: Bis vor Kurzem habe der Termin der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) noch im Kalender von Regierungschef Stephan Weil (SPD) gestanden – „dort steht er jetzt nicht mehr“.

„Es ist aber noch nicht geklärt, ob in der kommenden Woche dann eine MPK stattfindet, also ob der Termin verschoben wird, oder ob es in der kommenden Woche gar keine gibt.“

Für Weil sei nicht ausschlaggebend, wann die Bund-Länder-Gespräche stattfinden, sondern dass sie gut vorbereitet sein müssen. „Da wurde es jetzt schon langsam knapp“, sagte die Sprecherin.

In norddeutschen Staatskanzleien wird immer noch als neuer Termin der Mittwoch für „ziemlich wahrscheinlich“ gehalten, hieß es auf Anfragen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Nach Informationen aus Regierungskreisen sollen die aktuellen Beschlüsse weiter gelten.

Die Länder behalten damit ihre Zuständigkeiten für Ausgangssperren oder Öffnungen.

RND mit material von dpa

Von Thoralf Cleven/RND