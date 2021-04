„Wäre ein schwieriges Signal“: CSU-Chef Söder warnt vor Maaßen-Kandidatur in Thüringen

Erfurt/München. CSU-Chef Markus Söder hat die CDU in Thüringen vor einer Bundestagskandidatur des umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gewarnt. „Das wäre ein schwieriges Signal. Ich hoffe, dass die Thüringer CDU klug entscheidet“, sagte Söder dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Ob Maaßen als Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 196 in Südthüringen nominiert wird, werde sich voraussichtlich Ende April entscheiden, sagte Thüringens CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Freitag auf Anfrage in Erfurt. Für die Kandidatenwahl sei jetzt der 30. April im Gespräch, so Herrgott.

Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen seinerzeit massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Maaßen hatte vor einigen Tagen auf dpa-Anfrage bestätigt, er wolle für den Wahlkreis 196 in Südthüringen antreten. Der als besonders konservativ geltende Wahlkreis ist frei, nachdem der dortige Kandidat Mark Hauptmann im Zug der Masken-Affäre aus der CDU austrat.

RND/dpa