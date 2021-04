Wohnung von russischem Investigativjournalist Roman Anin durchsucht

Moskau. In Russland ist die Wohnung des prominenten investigativen Journalisten Roman Anin durchsucht worden und Behördenvertreter befragten ihn. Die Internetseite Waschnich Istorii, deren Chefredakteur er ist, vermutete einen Zusammenhang mit einem 2016 veröffentlichten Bericht, wonach die Ehefrau des Oligarchen Igor Setschin, ein Verbündeter Putins, eine luxuriöse Superjacht im Wert von 84 Millionen Euro besitzt. Setschin ist der Chef der staatlichen Energiefirma Rosneft.

Der 34-Jährige gilt als Zeuge in einem Kriminalfall wegen vermuteter Datenschutzverstößen. Seine Anwältin Anna Stawizkaja sagte russischen Nachrichtenagenturen am Samstag, Anin habe sich geweigert, Fragen zu beantworten, und sei freigelassen worden. Für Montag sei eine weitere Befragung geplant.

Rache für Superjacht-Bericht?

Der Bericht über die Jacht war in der unabhängigen Zeitung Nowaja Gaseta erschienen. Die Zeitung wurde aufgrund eines Zivilverfahrens angewiesen, ihn zurückzuziehen. Seit Jahren läuft aber auch noch ein Strafprozess wegen des Berichts. Setschin war stellvertretender Ministerpräsident Russlands, bevor er Chef des halbstaatlichen Ölkonzerns Rosneft wurde. Laut der „Deutschen Welle“ glaubt die „Nowaja Gaseta“, der ehemalige Arbeitgeber Roman Anins, dass die Durchsuchung eine Racheaktion sei. „Alles, was gerade mit Roman Anin passiert, ist Rache“, heißt es in einem Statement. „Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um unseren Freund und Kollegen zu beschützen.“ Acht Reporter der Zeitung sind seit 2001 schwer verletzt oder getötet worden - das prominenteste Beispiel ist Anna Politkovskaya.

„Sie haben alles genommen“, sagte Anin laut dem britischen „Guardian“ nach der Befragung gegenüber Journalisten. „Alle Datensticks, alle Computer, auch die, die mir nicht gehören. Sie haben Telephone mitgenommen, die mir nicht gehören. Sie haben Dokumente mitgenommen.“ Auch habe der Investigativjournalist bestätigt, dass die Durchsuchung mit dem Bericht über die Superjacht zusammenhänge.

Das Portal Waschnich Istorii berichtet über Korruption und die Behandlung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Haft.

