Impf-Nachrichten mit Frustpotential

Nachdem der Hersteller Johnson & Johnson die Lieferung seines Impfstoffs an die EU bis auf weiteres verschoben hat, scheinen die Vektorimpfstoffe vollends in einer Krise. Langfristig will die EU nun noch stärker auf die bislang verlässlicheren mRNA-Impfstoffe setzen. Doch für den dringen notwendigen Impfturbo müssen alle Möglichkeiten ergriffen werden, kommentiert RND-Reporter Felix Huesmann.

Die schlechten Nachrichten rund ums Impfen reißen scheinbar nicht ab. Nachdem es den Impfstoff von Astrazeneca nur noch für über-60-Jährige gibt, droht der Impfkampagne europaweit der nächste Dämpfer: Wegen seltenen Fällen von Blutgerinnseln verschiebt der Hersteller Johnson & Johnson die ersten Lieferungen seines Impfstoffes in die EU. Rund zehn Millionen Dosen hätte Deutschland davon bis Juni bekommen sollen.

Und auch der Ruf des Astrazeneca-Impfstoffs leidet weiter. Dänemark kündigte am Mittwoch an, künftig ganz auf ihn verzichten zu wollen. Die deutschen Kassenärzte beklagen, mit dem unbeliebten Vakzin sei keine Fahrt in die Impfkampagne in ihren Praxen zu bringen. Und die EU-Kommission erklärte, in Zukunft vor allem auf mRNA-Impfstoffe wie die von Biontech/Pfizer und Moderna setzen zu wollen. Neue Verträge mit Astrazeneca und Johnson & Johnson seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch die Zukunft der beiden Vektorimpfstoffe ist alles andere als sicher.

Die Entscheidung der EU-Kommission ist folgerichtig, bieten die vorhandenen mRNA-Impfstoffe doch bislang mehr Verlässlichkeit. Bis Juni wollen Biontech und Pfizer der EU 50 Millionen Impfdosen mehr liefern, als bislang geplant. Deutschland soll davon rund neun Millionen erhalten. Sollten die geplanten Lieferungen von Johnson & Johnson komplett ausfallen, würden sie dadurch nicht einmal vollständig ausgeglichen. Der „Impf-Turbo“, den wir eigentlich bräuchten, ist weiterhin nicht in greifbarer Nähe.

Deshalb sollten jetzt alle Möglichkeiten zur Beschleunigung ergriffen werden. Zum Beispiel eine schnelle Notfallzulassung künftiger Impfstoffe in Deutschland, wie sie der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nun für den mRNA-Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac forderte, das kurz vor dem Abschluss seiner Tests steht. Das könnte für ein bisschen Turbo in Richtung Normalität sorgen. Und wäre endlich mal wieder ein Grund, zu hoffen.

Von Felix Huesmann/RND

