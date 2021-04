K-Frage & Chaostage: Warten auf den Kanzlerkandidaten der Union

Im Podcast „Geyer & Niesmann“ diskutieren die RND-Hauptstadtkorrespondenten mit dem Unions-Experten des SPIEGEL, Veit Medick, über CDU und CSU - und wie die sich in die Krise manövriert haben. Warum spricht er in Sachen K-Frage von „eklatantem Führungsversagen“? Wem muss man Foulspiel vorwerfen, Söder oder Laschet? Hören Sie die neue Podast-Folge direkt hier - aus aktuellem Anlass sogar schon einen Tag früher.

Berlin. Das politische Berlin liegt auf der Lauer: Armin Laschet oder Markus Söder – wer verliert zuerst die Nerven? Gibt es noch einen gesichtswahrenden Ausweg aus der CDU/CSU-Krise in Sachen Kanzlerkandidatur – oder muss die Union in diesem Jahr mit einer gleichgeschlechtlichen Doppelspitze antreten?

Für Hauptstadtjournalisten gibt es keine besseren Fragen, wenn sie nach ihren Konferenzen oder in der Teeküche die neuesten Insider-Infos besprechen, sich über Einschätzungen streiten, Klatsch und Tratsch aus dem Politikbetrieb austauschen oder schlechte Scherze darüber reißen. Genau so machen es die beiden Hauptstadt-Korrespondenten des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Steven Geyer und Andreas Niesmann, in ihrem Podcast - jedes Mal mit einem Politik-Auskenner als Gast im Streitgespräch.

Hören Sie die Folge schon jetzt direkt hier, kostenlos und ohne Registrierung, einfach per Klick:

In dieser Woche des Nervenkriegs zwischen den Chefs von CDU und CSU muss der Gast natürlich ein Unions-Experte sein: Geyer und Niesmann haben deshalb Veit Medick eingeladen, der für den Spiegel über die Christdemokraten und Christsozialen berichtet. In dieser Woche war er nah dran an den Vorgängen in Parteivorstand und vor allem Fraktion – und hat sie mit Erstaunen und Kopfschütteln verfolgt. „Das war brutal“, sagt er im Podcast über den Umgang der eigenen Leute mit Laschet – „aber halt auch einfach mal ehrlich.“

Weil es derzeit so hoch hergeht zwischen den streitenden Schwesterparteien, veröffentlicht das RND die neue Podcast-Folge von „Geyer & Niesmann“ schon heute – um die Lauer- und Wartezeit auf den weißen Rauch über dem Konrad-Adenauer-Haus zu verkürzen.

Die weiteren Themen im akustischen Wochen-Rückblick von Geyer und Niesmann sind die Bundesnotbremse und wie es eigentlich dazu kam, dass die Ministerpräsidenten ihrer Entmachtung in der Pandemie-Politik zugestimmt haben, außerdem die neuen Wahlprogramme von AfD, FDP und Linkspartei, die in dieser Woche beschlossen oder im Entwurf vorgestellt wurden. Auch da debattieren die drei Politik-Beobachter leidenschaftlich, kontrovers – amüsant. Hören Sie rein!

Von Steven Geyer, Andreas Niesmann/RND