Habeck im Norden als Bundestagsdirektkandidat aufgestellt

Steinbergkirche. Der Kandidat kommt mit dem Rad. Für die gut 20 Kilometer aus Flensburg hatte er nach eigenen Angaben eine halbe Stunde für den Fall eines platten Reifens zusätzlich eingeplant. Kurz vor Bekanntgabe des Vorschlags der Parteispitze für die Kanzlerkandidatur nimmt Grünen-Bundeschef Robert Habeck kräftigen Rückenwind aus seiner Heimat mit. Unter freiem Himmel wählen die Mitglieder der Kreisverbände von Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg den 51-Jährigen am Samstag auf der grünen Wiese eines Jugendhofs in Steinbergkirche zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September - begleitet vom lauten Krächzen zahlreicher Krähen. Habeck bekommt 72 Stimmen, nur ein Mitglied votiert mit Nein.

Zuvor hatte Habeck mit Leidenschaft für seine politischen Ziele geworben. „Ich will die Grünen in die Regierung führen“, sagte Habeck. Deutschland sei zu lange nicht von den Grünen regiert worden. „Das war nicht gut.“ Die Basis bat er um Verständnis, nicht wöchentlich Bürgersprechstunden anbieten zu können, denn möglicherweise werde er selbst Teil der nächsten Regierung.

Entscheidung zur Spitzenkandidatur am Montag

Für Habecks politische Zukunft fällt bereits am Montag eine wichtige Entscheidung. Dann will der Bundesvorstand entweder den Norddeutschen oder Co-Parteichefin Annalena Baerbock für die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl vorschlagen. Die beiden wollen sich zuvor untereinander einigen - und haben es vermutlich längst getan. Habeck äußerte sich auch im Norden nicht dazu, ob die Entscheidung schon gefallen ist: „Wir werden das am Montag fröhlich und souverän verkünden.“

Die Bundespolitik sei manchmal zu sehr auf Berlin konzentriert, Meeresschutz habe kaum eine Bedeutung, sagte Habeck. Was nütze die schwarze Null bis 2030, wenn dafür das Klima ruiniert werde. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Bergung von Munitionsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg Bundesaufgabe werde. Naturschutz und Landwirtschaft müssten eine neue Allianz bilden. Er wolle als direkt gewählter Abgeordneter parteiisch für die Region arbeiten. „Aber nicht so wie es Markus Söder macht.“

„Region ist Heimat“

Nach seiner Wahl zum Grünen-Bundesvorsitzenden habe er sich zunächst eine „Nordabstinenz“ auferlegt. Das hat sich nun geändert. „Ich habe gemerkt, wie sehr diese Region tatsächlich Heimat ist“, sagte Habeck. Nicht nur politisch, sondern auch familiär. Wenn die Grünen zusammenstünden und kämpften, „dann wird das eine gute Sache“. Flensburgs Grünen-Kreischefin Marlene Langholz-Kaiser zeigte sich zuversichtlich: „Wir werden das rocken, wir werden den Wahlkreis grün machen.“

An seinem Einzug in den Bundestag bestehen keine Zweifel, weil die Grünen Habeck Ende März auf den sicheren Platz zwei der Landesliste in Schleswig-Holstein gewählt haben. Mit dem Versuch, der CDU-Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen das Direktmandat abspenstig machen, dürfte es jedoch ungleich schwerer werden.

Habeck hat nicht nur Freunde

Der ländliche Raum im Norden Schleswig-Holsteins ist fest in Hand der CDU. Noch nie konnte ein Grüner im Land zwischen den Meeren ein Direktmandat holen. Habeck hat dort nicht nur Freunde. Insbesondere Landwirte und Windkraftgegner sehen den einstigen „Draußenminister“ kritisch. Auf dem Bauerntag wurde der Schriftsteller anfangs mit Trillerpfeifen begrüßt. 2014 begleiteten ihn auf dem Heimweg nach Flensburg Protestplakate („Robert vernichtet Höfe“) an der Autobahn.

Will der Vater von vier Söhnen das Direktmandat gewinnen, muss er im Revier der CDU kräftig wildern. Stimmen abjagen dürfte dem einstigen Mit-Architekten der immer noch regierenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP auch die Partei der dänischen Minderheit. Denn erstmals seit 1961 nimmt der SSW (Südschleswigscher Wählerverband) an der Bundestagswahl teil. Auch mit diesem hat Habeck im Norden als Umweltminister einst gemeinsam mit der SPD regiert (2012-2017).

