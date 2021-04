Schlechter Gesundheitszustand – Nawalny wird ins Krankenhaus verlegt

Moskau. Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird nach Angaben des Gefängnisdiensts in ein Krankenhaus verlegt. Nawalny werde in eine Klinik für Häftlinge in Wladimir, 180 Kilometer östlich von Moskau, gebracht, teilte der Gefängnisdienst FSIN am Montag mit. Sein Zustand sei „zufriedenstellend“. Nawalny habe eingewilligt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.

Nawalny befindet sich in einem Hungerstreik, aus Protest dagegen, dass ihm ein privatärztlicher Besuch wegen Rückenschmerzen und Taubheitsgefühlen in den Beinen verweigert worden sei. Ein Arzt hatte am Samstag gesagt, dass sich der Gesundheitszustand des 44-jährigen Nawalny schnell verschlechtere. Nawalny könnte kurz vor dem Tod stehen, sagte der Arzt Jaroslaw Aschichmin. Testergebnisse, die ihm von Nawalnys Familie übermittelt worden seien, zeigten stark erhöhte Kaliumwerte und gestiegene Kreatinin-Werte, die auf geschwächte Nieren verwiesen.

Nawalnys Verbündete haben wegen seines Gesundheitszustands für Mittwoch zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. An dem Tag soll der russische Präsident Wladimir Putin, dessen schärfster Kritiker Nawalny ist, seine jährliche Rede zur Lage der Nation halten.

RND/AP