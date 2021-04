Laschet dankt Söder: CSU-Chef „wird zentrale Rolle für die Zukunft spielen“

Berlin. Armin Laschet hat das Rennen gewonnen, mit viel Stehvermögen und letzter Kraft. Nicht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sondern der CDU-Chef zieht für die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf - das steht seit Dienstag fest. Laschet versicherte allerdings am Mittag in Berlin: „Markus Söder wird eine zentrale Rolle für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland spielen.“

Gemeinsam mit Generalsekretär Paul Ziemiak war er im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse getreten. „Es war eine sehr intensive, transparente und offene Debatte. Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagte Laschet. „Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden. Aber: Es kommt der Moment der Entscheidung, und der war gestern Abend.“

Bis tief in die Nacht hatte der CDU-Bundesvorstand am Montag getagt und sich am Ende eines turbulenten Abends für Laschet ausgesprochen. 31 von 46 Stimmberechtigten votierten in der geheimen Wahl für ihren Parteichef, neun für Markus Söder; außerdem gab sechs Enthaltungen.

Söder hatte die Entscheidung am Montagmittag in die Hand der Schwesterpartei gelegt. Die CDU entscheide jetzt „souverän“, sagte er in München und ergänzte: „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung.“ Am Dienstag akzeptierte der bayerische Ministerpräsident das CDU-Vorstandsvotum für Laschet. „Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat“, sagte Söder.

Er habe seinen einstigen Kontrahenten bereits angerufen und ihm seine Unterstützung im Wahlkampf zugesagt: „Jetzt kommt es darauf an, zusammenzustehen.“

Von Tobias Dinkelborg/RND