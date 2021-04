Livestream: Bundesrat kommt für „Corona-Notbremse“ zu Sondersitzung zusammen

Berlin. Der Bundesrat kommt heute (Donnerstag) zu einer Sondersitzung zusammen, um über die „Corona-Notbremse“ zu beraten. Der Bundestag hat das Gesetz am Mittwoch beschlossen. Damit es schnell in Kraft treten kann, muss es auch von der Länderkammer gebilligt werden. Die nächste reguläre Bundesrats-Sitzung ist erst am 7. Mai.

Livestream: Debatte im Bundesrat zu Änderungen im Infektionsschutzgesetz

Die Debatte zwischen den Länderchefs startet um 11 Uhr. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern. Sollte der Stream nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

Künftig sollen bundesweit die gleichen Regeln gelten, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 100 steigt, also auf mehr als 100 Ansteckungen mit dem Coronavirus auf 100.000 Einwohner in einer Woche.

Zu den Beschränkungen gehört auch eine umstrittene nächtliche Ausgangssperre.

Berlin wird sich am Donnerstag bei der Abstimmung über die bundesweite Notbremse im Bundesrat enthalten. Das erfuhr der Regionalsender rbb aus Senatskreisen.

RND/epd