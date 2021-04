Kretschmer telefoniert mit Putin zu Ukraine-Konflikt und Nawalny

Moskau. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Donnerstag während seines Moskau-Besuchs ein Telefonat mit Präsident Wladimir Putin geführt. Wie Kretschmer im Anschluss sagte, sei es dabei um kritische Punkte wie den Ukraine-Konflikt und die Inhaftierung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gegangen.

Aber er habe Putin auch gesagt, dass er kein Freund der Sanktionen gegen Russland ist. „Wenn es nach mir ginge, würde ich sie sofort abschaffen“, zitierte Kretschmer aus dem Telefonat. Allerdings könne man den Ukraine-Konflikt und die Frage, wie man diesen löst, nicht einfach beiseite schieben. Das Minsker Abkommen biete da eine sehr gute Grundlage.

Durch ein Gespräch mit Vertretern der Nichtregierungsorganisation Memorial habe er einen Eindruck von den Schwierigkeiten der Arbeit gewonnen, sagte Kretschmer. Und es sei verständlich, dass gerade junge Leute Sorge hätten, dass Freiheiten weiter verloren gehen könnten. Das drücke dich ganz klar auch in solchen Demonstrationen aus, wie sie am Mittwoch Abend in Moskau zu sehen waren, als die sächsische Delegation anreiste. Nach Angaben der staatlichen Agentur Interfax demonstrierten in Moskau etwa 6000 Menschen für die Freilassung von Nawalny. Es gab etwa 35 Festnahmen.

