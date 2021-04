Sachsen-Anhalt: Wahl-O-Mat zur Landtagswahl startet am 12. Mai

Berlin. Am 6. Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt ein neues Landesparlament. 25 Parteien treten zur Wahl des neuen Landtags an, der seit der letzten Wahl von einer bundesweit einmaligen Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen geführt wird.

Wie bei vergangenen Landtags-, Bundestags- und Europawahlen gibt es auch für die anstehende Wahl in Sachsen-Anhalt einen Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Bei der letzten Landtagswahl 2016 wurde der Wahl-O-Mat knapp 490.000-mal genutzt.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geht am 12. Mai online. Bis zum Wahlsonntag können Interessierte dann das Wahlhilfetool nutzen. Sobald verfügbar, stellen wir den Wahl-O-Mat hier zur Verfügung.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein interaktives Entscheidungs­hilfetool, das von der Bundes- beziehungsweise der Landeszentrale für politische Bildung bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen online zur Verfügung gestellt wird. Mithilfe des Wahl-O-Mat lassen sich die Wahlprogramme der zur Wahl stehenden Parteien mit den eigenen politischen Standpunkten vergleichen. Dabei gibt der Wahl-O-Mat keine explizite Empfehlung für eine Partei ab, sondern soll vor allem Jungwählern und Unentschlossenen eine Orientierungshilfe bieten.

Erstmals wurde der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2002 eingesetzt. Seitdem stand er zu mehr als 50 Wahlen zur Verfügung, nach Angaben der BPB wurde er bereits mehr als 82 Millionen Mal genutzt.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat für die Wahl in Sachsen-Anhalt?

Anhand vorab ausgewählter Thesen, zu denen die zur Wahl stehenden Parteien Stellung beziehen, können Nutzer mithilfe des Wahl-O-Mat ermitteln, welche Partei am ehesten die eigenen politischen Standpunkte vertritt. Zur diesjährigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gibt es 38 Thesen im Wahl-O-Mat, 21 Parteien seien laut Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg vertreten. Die Nutzer können die Thesen wie gewohnt mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantworten. Thesen lassen sich auch überspringen.

Die zugelassenen Parteien können auf die gleiche Weise wie die Nutzer antworten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Antworten abzugleichen, um Übereinstimmungen und Abweichungen mit der eigenen Meinung zu finden. Nach Beantwortung der 38 Thesen wird errechnet, wie hoch der Grad der Übereinstimmung der eigenen Antworten mit denen der ausgewählten Parteien ist.

Einzelne Thesen können besonders gewichtet werden und zählen bei der Wertung doppelt. Eine Übersicht der Antworten und Begründungen der Parteien auf die Thesen lassen sich im Anschluss abrufen.

Neu sind in diesem Jahr neben dem Design auch einige Features im Wahl-O-Mat: So könnten die Nutzerinnen und Nutzer laut Landeszentrale ihre eigenen Positionen und Gewichtungen verändern und direkt beobachten, welchen Einfluss diese Änderungen auf die eigene Übereinstimmung mit den Parteien hätten.

Wer entwickelt den Wahl-O-Mat?

Die Fragen des Wahl-O-Mat werden von einer Jugendredaktion bestehend aus Jung- und Erstwählern in einem mehrtägigen Workshop zusammengestellt. Unterstützt werden sie dabei von einem Expertenteam aus Wissenschaftlern, Statistikern und Pädagogen.

Die Redaktion beschäftigt sich in mehreren Arbeitsgruppen mit den für die jeweilige Wahl relevanten Themen und erarbeitet 80 bis 100 Thesen, die den Parteien zur Beantwortung zugespielt werden. Dafür haben diese in der Regel zwei bis drei Wochen Zeit.

Anschließend werden die Antworten der Parteien auf inhaltliche Übereinstimmung zu den Thesen überprüft – bei Unstimmigkeiten werden die Parteien um Überarbeitung ihrer Positionierung gebeten. Dabei haben die Parteien immer die letzte Entscheidung darüber, welche Antwort im Wahl-O-Mat erscheint.

Im letzten Schritt der Vorbereitung wählt die Redaktion 38 Thesen aus, die in dem jeweiligen Wahl-O-Mat auftauchen. Laut BPB sind die entscheidenden Kriterien hierfür Thesen, die

wichtige Themen der Wahl aufgreifen, kontrovers beantwortet wurden, eine Unterscheidbarkeit der Parteien gewährleisten und ein breites Themenspektrum abdecken.

Jeder Wahl-O-Mat wird im Vorfeld getestet und etwa zwei bis vier Wochen vor der jeweiligen Wahl online gestellt.

mit Material von dpa

Von Patrick Fam/RND