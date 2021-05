Liveblog: Nach heftigen Ausschreitungen in Berlin – Versammlungsleiter beendet Demo

Hannover/Berlin. Tausende Einsatzkräfte der Polizei sind bundesweit wegen der Demonstrationen am heutigen Tag der Arbeit gefordert. Ein Schwerpunkt ist Berlin, wo etwa 5000 Beamte im Einsatz sein werden. Auch in Hamburg ist die Polizei gefordert bei zahlreichen angekündigten Versammlungen.

In Berlin wurden unter anderem die Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), ein Protest von Gegnern der Corona-Regeln am Mittag sowie die traditionelle Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration von linken und linksradikalen Gruppen angemeldet. In Hamburg wurden laut Polizei zwei Dutzend stehende Versammlungen und fünf Aufzüge angemeldet.

Wegen zahlreicher Kundgebungen mit insgesamt über tausend Teilnehmern erwartet die Polizei in Essen am Samstag einen Großeinsatz. Auch in Weimar und Leipzig soll es Demos geben.

Verfolgen Sie die Ereignisse am 1. Mai im unserem Liveblog

Proteste in Hamburg bereits am Freitagabend

In Hamburg sind am Freitag erste Kundgebungen linker und linksextremer Gruppen zum 1. Mai nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Bei der größten Versammlung am Bahnhof Sternschanze kamen mehrere Hundert Menschen zusammen, wie der Lagedienst mitteilte.

Da zu dem vom linksextremen Roten Aufbau organisierten „Klassenfest“ coronabedingt nur 200 Menschen zugelassen waren, wurde der Anmelder aufgefordert, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Den Angaben zufolge hatten sich im Umfeld und bei der Versammlung zeitweise bis zu 650 Menschen eingefunden. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot zugegen.

