Merkel dankt Ärzten und Pflegekräften für „aufopferungsvollen Einsatz“

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften für ihren „aufopferungsvollen Einsatz“ in der Corona-Krise gedankt. Sie täten nun auch in dieser dritten Welle tagtäglich alles – bei der Versorgung von Patienten sowie beim Testen und Impfen, sagte Merkel in einer Grußbotschaft zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags am Dienstag.

Dabei müssten der Staat, die Bürger und die ganze Gesellschaft dem Gesundheitswesen zur Seite stehen, wozu auch die bundesweite Corona-Notbremse diene. Sie ziele darauf, die Welle zu brechen und die täglichen Neuinfektionen zu senken, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden.

Es mache Mut, dass die Impfungen als Schlüssel zur Überwindung der Pandemie an Fahrt gewinnen, sagte Merkel. Sie betonte zudem, dass für die wichtige Fachkräftesicherung für gute Bedingungen gesorgt werden müsse, auch für das Pflegepersonal.

Die ersten großen Beratungen der Ärzteschaft seit Beginn der Pandemie finden diesmal online statt, nachdem der Ärztetag im vergangenen Jahr ausgefallen war. Ursprünglich geplant war der Kongress in diesem Jahr in Rostock.

Thema der zweitägigen Beratungen sollen auch mögliche Neuregelungen bei der Sterbehilfe in Deutschland sein, dazu ist eine offene Debatte geplant. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im vergangenen Jahr gekippt.

RND/dpa