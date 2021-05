Priorisierung soll im Juni fallen: So bereiten sich die Bundesländer auf den Impf-Ansturm vor

Berlin. Schon in wenigen Wochen soll die Impfpriorisierung in Deutschland fallen. Im Juni könnten sich alle Menschen um einen Termin für die Impfung gegen das Coronavirus bemühen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende April. Wie aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hervorgeht, richten sich 15 Bundesländer bereits auf den zu erwartenden riesigen Andrang an Impfwilligen vor. Brandenburg hat sich auch nach mehreren Anfragen nicht zurückgemeldet.

Thüringen eröffnet weiteres Impfzentrum

Das Bundesland Thüringen eröffnet im Juni ein weiteres überregionales Impfzentrum mit vier Impfstrecken, um noch mehr Impfungen vornehmen zu können, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Schleswig-Holstein hingegen bleibt bei den bereits bestehenden Impfzentren, möchte aber zunehmend Ärzte in die Impfkampagne einbeziehen.

Baden-Württemberg, das Saarland, Hessen und Sachsen setzen auf mehrere Säulen in der Impfkampagne, darunter die Impfzentren und damit verbunden die mobilen Impfteams sowie die Hausarztpraxen. Zusätzlich möchten sie, sobald die Impfpriosierung wegfällt, die Betriebsärzte mit einbinden. Sachsen-Anhalt plant auch zukünftig mit dem Einsatz von Impfzentren. Änderungen an der bisherigen Infrastruktur seien bislang aber nicht geplant, hieß es seitens einer Sprecherin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt. Ähnliches gilt für Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland setzt weiterhin auf Impfzentren, mobile Impfteams und Impfungen beim Hausarzt.

Hamburg schließt weitere Impforte nicht aus

Hamburg möchte zusätzlich in Krankenhäusern impfen lassen – und schließt weitere Impforte nicht aus. Dafür müsse „ein geeignetes Terminmanagement, eine angemessene Umgebung für die Durchführung und die nötige Dokumentation“ gewährleistet sein, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde. Berlins Impfkampagne stützt sich auf die Corona-Impfzentren, mobilen Impfteams sowie das Impfen in den Kliniken und in den Arztpraxen. Zu den Hausärzten kommen auch in Nordrhein-Westfalen Impfungen durch mobile Teams und in Krankenhäusern hinzu.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte kürzlich an, mobile Impfteams in Supermärkte zu schicken. Er sagt der Zeitung WELT: „Generell gilt: Wir brauchen Ärzteteams, die in mobilen Impfstationen in Supermärkten impfen können. Auch in Apotheken sollte geimpft werden. Es darf kein Impfstoff liegen bleiben, und vor Ort muss es schnell gehen – ohne lange Wartezeiten.“

Niedersachsen bereitet Modellversuche für Betriebe vor

Niedersachsen plant weiterhin mit dem Einsatz der Hausärzte und Impfzentren. Zudem werden derzeit „Modellversuche für Impfungen in ausgesuchten Betrieben“ vorbereitet, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

In Rheinland-Pfalz und Bremen werden gerade verschiedene Optionen für die Impfkampagne ab Juni diskutiert. Rheinland-Pfalz schließt weitere Impfstationen nicht aus und prüft diese Option gerade. Bremen plant außerdem eine Impfoffensive in sozialen Brennpunkten. So erklärt der Pressesprecher der Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) dem RND: „Wir wollen (...) in der nächsten Zeit dezentrale Impfangebote, vor allem in strukturell benachteiligten Stadtteilen, anbieten.“

Von Alisha Mendgen/RND