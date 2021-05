Parteichefin Baerbock: Grüne prüfen Ausschluss von Boris Palmer

Die Grünen beraten über einen Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. „Die Äußerung von Boris Palmer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen“, schrieb die grüne Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock, am Samstagvormittag auf Twitter in Bezug auf umstrittene Facebook-Kommentaren Palmers vom Vortag.

Baerbock erklärte weiter: Da der Vorfall sich „in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen“ einreihe, habe Palmer „unsere politische Unterstützung verloren“. Die Parteichefin kündigte an: „Nach dem erneuten Vorfall beraten unsere Landes- und Bundesgremien über die entsprechenden Konsequenzen, inklusive Ausschlussverfahren.“

Boris Palmer, der früher zum Grünen-Parteivorstand zählte und inzwischen langjähriger Oberbürgermeister in Tübingen ist, hatte sich am Freitagmittag auf seiner Facebook-Seite zum Fall des Ex-Fußball-Nationalspielers Jens Lehmann geäußert. Lehmann hatte den ehemaligen Fußballprofi Dennis Aogo in einer Privatnachricht als „Quotenschwarzen“ bei Sky bezeichnet und daraufhin seinen Job verloren. Wenig später legte Aogo seinen Job als TV-Experte bei dem Sender vorübergehend nieder, weil er in einer Livesendung den Satz „Sie trainieren bis zum Vergasen“ gesagt hatte. Palmer bezeichnete in seinem Beitrag beide Konsequenzen als übertriebene „Cancel Culture“: „Lehmann weg. Aogo weg. Ist die Welt jetzt besser?“

Wenig später antwortete Palmer im Kommentarbereich zu seinem Beitrag auf einen User-Beitrag („Na mal wieder Rassismus relativieren?“) mit dem Satz: „der aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen negerschwanz angeboten.“

Auf die daraufhin massiv einsetzende Kritik hatte Palmer geantwortet, er habe sich damit auf eine Anmache bezogen, die Aogo zugeschrieben worden sei, und habe den Rassismusvorwurf gegen ihn ironisch zurückweisen wollen. Kurz vor Baerbocks Tweet hatte er sich erneut ausführlich auf Facebook gerechtfertigt:

Palmer hatte in den letzten Jahren in seiner eigenen Partei schon mehrfach Debatten und scharfe Kritik ausgelöst.

RND/sgey