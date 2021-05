Brandenburg will 200.000 Impfungen pro Woche durchführen

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung will das Impfen gegen Covid-19 mit den kommenden Impfstofflieferungen deutlich verstärken und die Impfzentren zum Teil neu organisieren. Dazu sollen auch die Kommunen stärker eingebunden werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte am späten Montagabend nach einem Impfgipfel mit Vertretern von Regierung, Kassenärzten und Kommunen in Potsdam an, die Zahl der Impfungen auf mindestens 200.000 pro Woche zu erhöhen. Damit soll das Ziel erreicht werden, dass bis September jeder Brandenburger ein Impfangebot bekommt. In der vergangenen Woche wurden rund 130.000 Corona-Impfungen verabreicht.

Die Kassenärzte wollen das Impfen gegen das Coronavirus mehr auf die Arztpraxen konzentrieren. Die Kassenärzte sollen künftig ab Juni aufsteigend mindestens 150.000 Impfungen pro Woche übernehmen, wie die Staatskanzlei weiter mitteilte. Im Mai sollen es zunächst wöchentlich mindestens 100.000 Impfungen sein. In der vergangenen Woche wurden fast 75.000 Impfungen in Arztpraxen verabreicht. Niedergelassene Ärzte sollen zudem auch Personen impfen, die nicht Patientin oder Patient in der jeweiligen Praxis sind. Stärker einbezogen werden sollen Fachärzte. Im Laufe des nächsten Monats sollen auch Betriebsärzte am Impfen beteiligt werden.

Die insgesamt 13 Impfzentren im Land sollen mindestens bis Ende Juli weiter betrieben werden, wie es nach dem Treffen übereinstimmend hieß. In den elf durch die KVBB betriebenen Impfzentren sollen wöchentlich mindestens 45.000 Impfungen durchgeführt werden, in den zwei kommunalen Impfzentren in Falkensee und Perleberg wöchentlich mindestens 8000.

Von der KVBB betriebene Impfzentren können bereits vor Ende Juli in kommunale Trägerschaft gehen, wie es weiter hieß. Das DRK und weitere Hilfsorganisationen unterstützten ihren Weiterbetrieb. Für Kreise ohne Impfzentren stellt das Land für kommunale Impfprojekte wie etwa Impfstellen in Krankenhäusern oder Impfbusse wöchentlich mindestens etwa 18.000 Impfdosen bereit.

