Jeder für sich: So öffnen die einzelnen Bundesländer

Berlin. Die sinkenden Corona-Infektionszahlen lassen den Ruf nach weiteren Öffnungsschritten lauter werden – und nach einem koordinierten Vorgehen. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Inzwischen lockern die Länder zwar wieder, allerdings auf eigene Faust.

Eine Übersicht:

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein steht Touristen aus ganz Deutschland ab Montag wieder offen - nicht wie bisher nur in den vier Modellregionen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben ein Stück normalisiert. Gefordert sind allerdings neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen vor allem negative Coronatests vor der Anreise und dann alle drei Tage.

Die Öffnung ist nach Überzeugung der Landesregierung möglich, weil in Schleswig-Holstein die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stabil unter 100 lag und zuletzt unter 50 gefallen ist.

Lokale dürfen ihre Innenbereiche wieder öffnen. Auch hier müssen Gäste einen negativen Coronatest vorlegen oder nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Das heißt, die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Getestet sein müssen auch die Mitarbeiter der Lokale, die Kontakt mit den Gästen haben. Große Runden sind aber noch nicht möglich. Innen sind fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch erlaubt, draußen dürfen es zehn Gäste sein.

Ein ganzes Stück in Richtung Normalität geht es auch beim Sport und in der Kultur. In Hallen sind 10 Kinder und Jugendliche bei Sportarten ohne Berührungen erlaubt, draußen sind es 20. Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht in Freibädern und Außenbecken sind gestattet. Amateursportler dürfen Wettkämpfe im Freien austragen. Museen können öffnen, Besucher brauchen für Innenbereiche einen negativen Coronatest. Die Ausflugsschiffe im Norden dürfen wieder Gäste an Bord nehmen.

Großzügigere Regeln gelten jetzt auch für Versammlungen, die unter freiem Himmel mit bis zu 250 Teilnehmern erlaubt sind.

Niedersachsen

Die niedersächsische Landesregierung hat einen Stufenplan für die Lockerung der Corona-Beschränkungen beschlossen. Demnach sollen für Handel, Tourismus und das gesellschaftliche Leben die Beschränkungen in Etappen gelockert werden, wenn sich die Infektionslage weiter positiv entwickelt. Den Tourismus öffnete Niedersachsen bereits - allerdings nur für Einwohnerinnen und Einwohner des eigenen Bundeslandes.

Der Plan der Landesregierung sieht drei Stufen vor: ein starkes Infektionsgeschehen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 (Stufe 3), ein hohes Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50 (Stufe 2) sowie ein erhöhtes Infektionsgeschehen zwischen 10 und 35 (Stufe 1).

Unabhängig von der aktuellen Corona-Lage in den Landkreisen und Städten greifen nächste Lockerungsschritte, die im Stufenplan 2.0 aufgeführt sind, erst mit der kommenden Corona-Verordnung des Landes spätestens ab Ende Mai. In Landstrichen mit einer Inzidenz über 100 greifen weiterhin die Beschränkungen der Bundesnotbremse.

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt bei 59,1; von den 45 Kreisen und Großstädten hatten zwei weiterhin eine Inzidenz von über 100, womit sie als Hotspot gelten.

Bayern

In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht.

Zudem lockert Bayern die Corona-Regeln für Kitas, Kindergärten und andere Kinderbetreuungseinrichtungen. Nach den Pfingstferien, also ab dem 7. Juni, ist bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 eingeschränkter Regelbetrieb in festen Gruppen möglich. Bislang liegt der Grenzwert, ab dem es nur noch Notbetreuung geben darf, bei 100. Neu ist, dass die Einrichtungen zweimal wöchentlich Corona-Tests für alle Kinder anbieten müssen - die für die Kinder aber nicht verpflichtend sind. Für Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr gilt der Grenzwert 165 schon ab 25. Mai.

Schon zu Pfingsten gibt es zudem weitere Lockerungen. Unter anderem können die Menschen bald wieder ins Theater und ins Sportstadion gehen - zumindest unter freiem Himmel. Unter Einhaltung von Hygienevorschriften und einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 in der jeweiligen Region dürfen Theater- und Kinovorführungen im Freien von diesem Freitag an vor bis zu 250 Zuschauern stattfinden.

Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 entfällt die sonst obligatorische Testpflicht. Die gleiche Zuschauerregelung gelte für Sportveranstaltungen in Freiluftstadien. Fitnessstudios dürften bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 ebenso wieder öffnen. Die Besucher müssen aber - mit Ausnahme des Sporttreibenden selbst - FFP-2-Masken tragen und einen negativen Test vorlegen.

Amateurensembles dürfen ab Freitag zumindest zum Proben wieder zusammenkommen. Auch Freibäder dürfen öffnen, allerdings entsprechend ihres Platzangebotes nur eine begrenzte Zahl von Besuchern einlassen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist neben einer Terminbuchung ein negativer Corona-Test notwendig, bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht auch in diesem Fall.

Hessen

In fünf hessischen Landkreisen und der Stadt Darmstadt werden am Montag die Corona-Beschränkungen gelockert. So dürfen etwa Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche unter Auflagen wieder öffnen. Gäste müssen einen negativen Schnelltest oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz vorlegen.

In den Kreisen Rheingau-Taunus, Darmstadt-Dieburg, Hochtaunus, Vogelsberg und Wetterau sowie in Darmstadt greift die Bundes-Notbremse nach einer Auflistung des Landes Hessen nicht mehr, weil die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen über mehrere Tage hinweg unter dem Wert von 100 gelegen hat. Damit gelten unter anderem auch keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr.

Das Land Hessen hat einen Zwei-Stufen-Plan für Lockerungen beschlossen. Zunächst gilt Stufe 1, bei der etwa die Schulklassen 1 bis 6 sowie Abschlussklassen wieder in Präsenz unterrichtet werden können. Für die Klassen 7 bis 11 ist Wechselunterricht vorgesehen. In den Kitas beginnt der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Zoos und Museen dürfen unter Auflagen wieder öffnen, auch Tourismus ist wieder unter bestimmten Bedingungen möglich. Fitnessstudios können nach vorheriger Anmeldung und Negativ-Test besucht werden.

Die zweite Stufe sieht weitere Lockerungen vor. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an 14 Tagen in Folge unter 100 oder an fünf aufeinanderfolgende Tage unter 50 liegt. Dann wird beispielsweise für Gäste in Außenbereichen der Gastronomie nur noch ein Test empfohlen, er ist aber nicht mehr verpflichtend. Außerdem dürfen Gaststätten auch innen wieder aufmachen, für den Innenbereich gilt aber weiterhin eine Testpflicht. Auch Schwimmbäder können dann wieder öffnen, Mannschaftssport ist wieder unter Auflagen möglich.

Es liegen aber weiterhin 20 hessische Kreise und kreisfreie Städte bei der Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100, bei dem weiterhin die Bundes-Notbremse mit strengeren Regeln gilt.

Brandenburg

Ab Freitag dürfen in den meisten Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten die Außengastronomie und Geschäfte öffnen. Auch Kulturveranstaltungen im Freien sind wieder erlaubt. Hotels und Pensionen bleiben dagegen geschlossen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte am Montag im Inforadio vom rbb, mit den Lockerungen gehe Brandenburg einen Schritt weiter als die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ursprünglich vorgesehen hätten. „Diesen Mut haben wir, um wenigstens der Gastronomie ein Pfingstgeschäft zu ermöglichen und Tagestouristen zu erlauben.“

Von den Lockerungen ausgenommen sind Cottbus und der Landkreis Elbe-Elster. Dort könnten die Corona-Auflagen bis zum Pfingstwochenende nicht mehr erfüllt werden, so Steinbach.

Ziel der schrittweisen Lockerungen in Brandenburg müsse es sein, einen Jojo-Effekt zu vermeiden. „Das Schlimmste wäre, wenn wir dann eine Woche später wieder zumachen müssen“, sagte Steinbach. Das würden die Unternehmer psychologisch und die Wirtschaft finanziell nicht aushalten. Es gelte, die Lockerungen nachhaltig zu steuern, um dann zu dauerhaften Öffnungen zu kommen, so Steinbach.

Mecklenburg-Vorpommern

Kitas, Schulen und Gastronomie: In dieser Woche werden einige Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern gelockert. Nach einem deutlichen Rückgang der Corona-Infektionszahlen öffnen am Montag die Schulen und Kindertagesstätten im Bundesland wieder. In den meisten Regionen haben die Kinder von Klasse eins bis sechs und die Schüler der Vor-Abschlussklassen täglich Präsenzunterricht. Für die anderen gibt es zunächst Wechselunterricht.

Am Pfingstsonntag dürfen dann Gastronomen landesweit wieder öffnen - im Innen- und Außenbereich. Wer im Innenbereich etwas essen oder trinken möchte, benötigt nach Angaben der Landesregierung einen negativen Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt sein darf, zudem muss ein Tisch reserviert werden. Wer im Außenbereich sitzen möchte, benötigt keinen Test und muss auch keinen Tisch vorab reservieren.

Bereits am Freitag vergangener Woche durften viele Geschäfte im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder öffnen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort niedriger ist als in anderen Teilen des Bundeslandes. Die landesweite Öffnung des Einzelhandels war ursprünglich für den 25. Mai vorgesehen.

Nach Angaben der Landesregierung können Landkreise oder kreisfreie Städte diesen Lockerungsschritt früher vornehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz dort mindestens eine Woche am Stück bei unter 50 liegt. Weitere Regionen könnten die Öffnungen in dieser Woche vorziehen.

Einheimische Touristen und auswärtige Zweitwohnungsbesitzer sowie Dauercamper dürfen nach derzeitigen Stand erst wieder am 7. Juni für Übernachtungen einreisen, der Rest eine Woche später.

Berlin

In Berlin sollen Cafés und Restaurants zu Pfingsten die Außenbereiche wieder öffnen dürfen. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz dann stabil unter 100 liegt. Darauf hat sich der Senat verständigt. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Ihnen gleichgestellt sind Menschen mit vollständigem Impfschutz und Genesene. Die Öffnungsschritte zu Pfingsten sollen mit Brandenburg abgestimmt werden. Laut Bundesrecht gilt auch in Berlin, dass die Schwelle von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden muss, bevor Lockerungen möglich sind.

Wie Bayern hob auch Berlin die Impfpriorisierung beim Hausarzt auf.

Saarland

In den ersten Kreisen im Saarland sind am vergangenen Donnerstag die Beschränkungen der Bundes-Notbremse wieder aufgehoben worden: Im Kreis Merzig-Wadern und im Kreis St. Wendel.

Das bedeutet, dass in den beiden Kreisen wieder die Corona-Regeln des Saarlandes greifen - und somit das Saarland-Modell. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis fünf Uhr entfallen, es dürfen sich laut Verordnung des Saarlandes wieder bis zu zehn Personen im Freien treffen, wenn sie einen negativen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können.

Die Außengastronomie ist ebenfalls für negativ Getestete geöffnet - auch Kinos, Theater und Fitnessstudios dürfen testbasiert aufmachen. Die Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte und für Genesene.

Im kleinen Grenzverkehr zwischen dem französischen Gebiet Moselle und dem Saarland gibt es keine besondere Corona-Testpflicht mehr für Grenzgänger. Stattdessen gelte wieder die sogenannte 24-Stunden-Regelung, nach der Personen bei Aufenthalten von weniger als 24 Stunden von der Testpflicht befreit sind, teilte das saarländische Ministerium für Finanzen und Europa in Saarbrücken letzte Woche Donnerstag mit.

Sachsen

Nach der bis Ende Mai geltenden neuen Landesverordnung sind Lockerungen bei Außengastronomie, Kultur und Tourismus oder Kontaktbeschränkungen möglich, wenn die Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 liegt.

Leipzig war die erste der 13 Regionen in Sachsen, in der das Infektionsgeschehen letzte Woche Lockerungen zuließ. Auch Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen nun nach monatelangen Schließungen wieder öffnen. Dresden kann ab Mitte der Woche auf Lockerungen hoffen.

Am 24. Mai soll im gesamten Freistaat die Impfpriorisierung beim Hausarzt fallen.

Sachsen-Anhalt

In immer mehr Regionen in Sachsen-Anhalt können die Menschen auf Lockerungen der strengen Corona-Regeln hoffen. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, können die Regeln der Bundes-Notbremse mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und strengen Kontaktbeschränkungen zwei Tage später gelöst werden.

Gelöst ist die Bundes-Notbremse bisher nur in Magdeburg. Die Landeshauptstadt verzeichnet seit Wochen mit die niedrigsten Sieben-Tages-Werte des Landes. Bereits seit vorigen Sonntag gelten dort deshalb nur noch die weniger strengen Corona-Regeln des Landes.

Neben der Außengastronomie durften daher an der Elbstadt auch die ersten Freibäder öffnen.

Thüringen

In Thüringen gibt es angesichts sinkender Infektionszahlen weitere Lockerungen. So öffnen im südthüringischen Suhl nach den Kindergärten nun auch die Schulen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb.

Unterrichtet wird nach Angaben der Stadtverwaltung in festen Gruppen und im Wechselmodell. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt ist ein Einkaufsbummel nach vorheriger Terminbuchung möglich. Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete dürfen nach vorheriger Terminvereinbarung unter anderem bereits in Weimar und Suhl einkaufen.

Nordrhein-Westfalen

Im bevölkerungsreichsten Bundesland sollen Hotels und Pensionen für private Gäste bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen dürfen. Sie können aber nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten ausschöpfen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen.

Bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 50 fallen die Kapazitätsbegrenzungen für Hotels weg. Bei unter 100 darf die Außengastronomie wieder geöffnet werden, sind es weniger als 50 Infizierte je 100.000 Einwohner, darf auch wieder drinnen bedient werden.

Wieder öffnen dürfen Minigolfanlagen, Klettergärten und andere kleine Freizeiteinrichtungen.

Baden-Württemberg

Nach dem Start der Lockerungen der Corona-Auflagen in mehreren Regionen stehen in den kommenden Tagen weitere Städte und Kreise bereit, um die Beschränkungen für Kneipen, Hotels und Geschäfte zu verringern.

Sollte die Virusbelastung nicht weiter steigen, könnten Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler als nächstes im Landkreis Böblingen die Türen öffnen und Gäste begrüßen. Auch die Städte Baden-Baden und Karlsruhe sowie der Ortenaukreis, der Rhein-Neckar-Kreis, der Bodenseekreis und die Kreise Freudenstadt, Tübingen, Karlsruhe, Rastatt, Sigmaringen und Reutlingen wären dann im Laufe der Woche nach langer Zwangspause an der Reihe.

Als Voraussetzung für diesen Schritt müssen in einer Stadt oder einem Landkreis die Corona-Zahlen an fünf Werktagen nacheinander unter einer Inzidenz von 100 Ansteckungen pro 100 000 Einwohnern liegen. In diesen weniger vom Virus belasteten Kreisen hatte das Land die Einschränkungen in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit erheblich gelockert.

So sind etwa Kulturveranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte und Kino im Freien wieder möglich. Galerien, Museen und Gedenkstätten können öffnen - genauso wie Bibliotheken und Archive. Auch Freibäder dürfen wieder Badegäste empfangen.

Die Schulen in Baden-Württemberg profitieren ebenfalls - und kehren Schritt für Schritt wieder zu so etwas wie Alltag zurück. Denn weil die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt, ist von Montag an in einigen Regionen auch wieder Präsenz im Schulunterricht möglich.

Überschreitet ein Kreis die Marke von 100 an drei Werktagen hintereinander, müssen die Öffnungsschritte allerdings wieder zurückgenommen werden. Die Landesregierung hob zudem die Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen auf.

Hamburg

Die Hamburger Gastronomen dürfen auf eine Öffnung ihrer Außenbereiche schon zu Pfingsten hoffen. Nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bezahltes Essen und Trinken im Freien statt frühestens in einem Monat nun doch bereits im zweiten Lockerungsschritt ermöglichen, über den der Senat am Dienstag beraten will.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gibt es Überlegungen im rot-grünen Senat, die Außengastronomie bereits zu Pfingsten freizugeben. Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 hatte der Hamburger Senat die nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben. Zunächst hieß es, die Außenbereiche von Restaurants und Kneipen sollten in Hamburg frühestens Anfang Juni öffnen dürfen.

Nach dem Ende der Maiferien kehrten auch wieder alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht an die Schulen zurück. Darüber hinaus wechselten die Kitas vom erweiterten Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb. Damit ist in jedem Fall eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen gewährleistet.

Bisher waren die Kitas grundsätzlich geschlossen. Kinder wurden nur im Notfall betreut. Auch soll Sport im Freien mit bis zu zehn Kindern und außerschulische Musik für Kinder und Jugendliche wieder möglich sein. Zudem soll die generelle Maskenpflicht auf Spielplätzen nur noch gelten, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

