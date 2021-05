Gazakonflikt: Weitere 26 Tote bei israelischen Angriffen

Gaza-Stadt. Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt sind nach Angaben von Medizinern am Sonntag mindestens 26 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens sprach von zudem 50 Verletzten. Unter den Toten seien zehn Frauen und acht Kinder. Zuvor hatte Israel die Häuser von Hamas-Spitzenfunktionären zerstört. Offenbar hat es seine Angriffe verstärkt, um der militant islamistischen Hamas so viele Verluste wie möglich zuzufügen, während internationale Vermittlungsversuche verstärkt wurden.

In der Nacht zu Sonntag griff Israel die Häuser der Hamas-Spitzenleute Jehijeh Sinwar und Chalil al-Hajeh an, wobei es als unwahrscheinlich galt, dass diese daheim waren. Sinwar gilt als der hochrangigste Hamas-Vertreter im Gazastreifen. Armeesprecher Hidai Silberman sagte im Armeeradio, auch das Haus von Sinwars Bruder sei zerstört worden.

Am Samstag zerstörte das israelische Militär bereits ein Büro der Nachrichtenagentur AP

Am Samstag hatte das Militär nach einer Vorwarnung auch das Gebäude in Trümmer gelegt, in dem die Nachrichtenagentur AP und der katarische Fernsehsender Al-Dschasira (Al-Jazeera) ihre Büros hatten. Standardmäßig nannte es eine Präsenz der Hamas in dem Haus als Grund und warf Hamas vor, Journalisten als menschliche Schutzschilde benutzt zu haben.

AP-Präsident Gary Pruitt sagte dagegen, die Nachrichtenagentur habe seit 15 Jahren in dem Gebäude gearbeitet und keinerlei Hinweise auf eine Anwesenheit der Hamas dort gehabt, obwohl sie dies aktiv und nach bestem Wissen und Gewissen prüfe. „Wir würden unsere Journalisten niemals wissentlich in Gefahr bringen“, sagte Pruitt.

US-Präsident Joe Biden ist um eine diplomatische Lösung bemüht

US-Präsident Joe Biden mahnte in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu den Schutz von Journalisten an und telefonierte auch erstmals seit seinem Amtsantritt mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Die Gewalt im Nahen Osten müsse verringert werden, sagte Biden nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Intensive diplomatische Bemühungen der USA dazu seien im Gange.

Der gegenwärtige Schlagabtausch ist die schlimmste Eskalation seit dem Gaza-Krieg von 2014. Sie hatte vor knapp einer Woche begonnen, als sich die in Gaza regierende Hamas zur Verteidigerin Jerusalems erklärte und Raketen auf die Stadt abfeuerte, die sowohl Juden als auch Muslimen heilig ist. Bislang wurden nach israelischen Angaben fast 2900 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschossen. Dabei gab es in Israel acht Tote, unter ihnen ein Fünfjähriger. Israel reagierte mit Hunderten Luftangriffen, bei denen im Gazastreifen mindestens 145 Menschen getötet wurden, darunter 41 Kinder und 23 Frauen.

RND/AP