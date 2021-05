US-Wahl: Trump-Anhänger zweifeln weiterhin Ergebnisse an

Atlanta. In den USA müssen erneut Millionen Stimmen der Präsidentschaftswahl 2020 neu ausgezählt werden. Anhänger von Ex-Präsident Trump dringen sogar darauf, für die Überprüfung ihre eigenen Leute einzusetzen. Experten sehen das mit Sorge.

Die Niederlage Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl liegt ein halbes Jahr zurück, und immer noch zweifeln seine Unterstützer wie auch Verschwörungsideologen die Ergebnisse an. Vergangene Woche erst gestattete ein Richter in Georgia einer Gruppe, die Briefwahlzettel des bevölkerungsreichsten Countys in dem US-Staat zu überprüfen. Ähnliche Debatten gibt es in Michigan und New Hampshire. Sie sind zum Teil inspiriert von der Überprüfung der Stimmzettel im County Maricopa in Arizona, die der dortige, von Republikanern dominierte Senat auf den Weg gebracht hat.

Die Überprüfungen werden wohl keine neuen Erkenntnisse über den Sieg Joe Bidens bringen. Die Stimmzettel sind ausgezählt — oft mehrfach — und von lokalen Behörden beglaubigt. Dennoch treiben die schwelenden Debatten und das rechtliche Gerangel sowohl Misstrauen als auch bereits widerlegte Annahmen an, befeuert noch von Trumps falschen Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug. So kritisierte er Montagabend die Führung der Republikanischen Partei, nicht mehr dagegen zu unternehmen, „was (im November) vor sich ging“. Mit Blick auf die bereits laufenden Überprüfungen versprach er „noch weitere“, die kommen würden.

Wahlüberprüfung soll republikanische Basis anheizen

Das politische Ziel scheint klar: die Basis der Republikaner anzuheizen. Während einer Veranstaltung bei Phoenix vergangene Woche mit den republikanischen Abgeordneten Matt Gaetz und Marjorie Taylor Greene bekam die Erwähnung der Wahlüberprüfung in Arizona begeisterteren Applaus als die Einwanderung — normalerweise das brennendste Thema in dem US-Staat, der an Mexiko grenzt.

Wahlexperten sorgen sich, dass Arizona zum negativen Vorbild werden könnte. „Es ist schlimm genug, das einmal zu erleben“, sagt Eddie Perez, Experte für Wahlsysteme am OSET Institute. Doch die Überprüfungen überall im Land seien „eine Gefahr für die Demokratie“. In Arizona hat der Senat mehr als zwei Millionen Stimmzettel sowie Wahlmaschinen aus dem bevölkerungsreichsten County angefordert, in dem auch die Stadt Phoenix liegt. Die Überprüfung selbst allerdings übernimmt eine kleine Firma für Cybersicherheit, deren Gründer Doug Logan zuvor Verschwörungserzählungen Trumps auf Twitter verbreitet hat.

Und nicht nur das. Logan und ein weiterer in die Überprüfung in Arizona verwickelter Cybersicherheitsexperte, Ben Cotton, reichten im April in einer Klage im ländlichen County Antrim in Michigan separate Sachverständigengutachten ein, die Sicherheitsprobleme in den Wahlmaschinen anführten. So wollten sie in ganz Michigan eine Wahlprüfung erzwingen. Vergangene Woche wies ein Richter den Fall ab — eine von mehr als 60 Niederlagen für Trump-Anhänger, die vor Gericht die Wahl 2020 anfechten wollen.

Jedoch wurden die Behauptungen Logans und Cottons inzwischen von einer Anwältin übernommen, um im County Cheboygan im nördlichen Michigan die Wahlmaschinen überprüfen zu lassen. „Wenn deine Stimme nicht so gezählt wird, wie sie hätte zählen sollen, dann haben wir kein freies Land“, erklärte Anwältin Stefanie Lambert dem zuständigen Wahlkomitee und bot an, kostenfrei Prüfer zur Verfügung zu stellen.

Die Überprüfung in Arizona hat außerdem Trump-Unterstützer dazu ermuntert, auf ihre eigenen Leute für die Überprüfung der Abgeordnetenhaus-Wahl für New Hampshire zu dringen.

Richter entschied Überprüfung der Briefwahl-Stimmen in Georgia

Doch der größte Neuzugang bei den zu überprüfenden Wahlergebnissen ist Fulton County, in Georgia das bevölkerungsreichste County, zu dem auch Atlanta zählt. Hier entschied ein Richter am Freitag, dass die Kläger in einem Prozess um Betrugsvorwürfe rund 147 000 Briefwahl-Stimmzettel einsehen dürfen. Die Klage wurde angeführt von Garland Favorito, einem langjährigen Skeptiker des Wahlsystems in Georgia, der bereits Verschwörungserzählungen über den 11. September, die Clinton-Ära und über Richter am Supreme Court vertreten hat.

Favorito sagt, er habe vergangenes Jahr für Don Blankenship, den Kandidaten der Constitution Party, gestimmt. „Unser höchstes Ziel ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit dieser Wahl?“, sagte er in einem Interview. „Sagt uns doch nicht, wie die Ergebnisse sind, um sie dann vor uns zu verstecken und vorzugeben, wir müssten alles akzeptieren, was ihr uns sagt.“

Der Vorsitzende von Fulton County hält dagegen: „Es ist unerhört, dass Fulton County immer noch Ziel all jener ist, die das Ergebnis der Wahlen im vergangenen Jahr nicht akzeptieren können“, erklärte Robb Pitts in einer Mitteilung. „Die Stimmen wurden mehrfach ausgezählt, auch per Hand, und wir konnten keinen Hinweis auf Betrug finden.“

An diesem Freitag wollen sich beide Seiten treffen, um darüber zu sprechen, wie die Briefwahl-Stimmen überprüft werden sollen. Favorito sagt, er wolle dafür Jovan Pulitzer ins Spiel bringen, Erfinder und zentrale Figur in der Pro-Trump-Bewegung, die die Wahlen 2020 für ungültig erklären will. Pulitzer hat vergeblich versucht, eine Neuauszählung der Stimmen in ganz Georgia zu erreichen, obwohl bereits zwei Nachzählungen ergeben hatten, dass Biden in dem Staat gewonnen hatte.

„Was verstecken Sie?“

Trump war stocksauer deswegen, und ein Unterstützer — ein ehemaliger Abgeordneter in Georgias Repräsentantenhaus, Vernon Jones - erklärte vergangene Woche in einer Pressekonferenz: „Da ist was faul, und wir wollen einfach nur wissen, was da los ist, mehr nicht.“ Und: „Die Menschen haben ein Recht darauf, es zu wissen. Was verstecken Sie?“

Genau diese Art von Aussagen beunruhigt Tammy Patrick, die früher in Arizonas County Maricopa die Nachwahl-Prüfungen beaufsichtigt hat.Solche Untersuchungen seien wichtig, sagt sie, doch müssten sie von Wahlexperten gemacht werden, nicht von ideologisch befangenen Neulingen.

Außerdem sollten sie bald nach der Wahl beendet sein: „In einer gesunden Demokratie gibt es diese Überprüfungen, es gibt Rechtsmittel, und wenn das vorbei ist, übernehmen die Kandidaten, die gewonnen haben, und es geht weiter“, sagt Patrick, die als Beraterin beim Democracy Fund arbeitet. Sie fügt hinzu, dass all jene, die auf Neuauszählungen bestehen, nur ein einziges Ergebnis wollten. „Sie werden nicht zufrieden sein“, sagt Patrick. „Das wird sich einfach ewig hinziehen.“

RND/AP