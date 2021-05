New Yorks Bürgermeisterkandidat Andrew Yang: Der Macher mit Mathe

New York. Ein paar Menschen mehr könnten schon da sein, als der Kandidat an einem sonnigen Samstagmorgen im Brooklyner Stadtviertel Clinton Hill eintrifft. Doch Andrew Yang lässt sich die Enttäuschung nicht anmerken. Zielsicher steuert er auf einen Mann mit Baby zu, plaudert mit dem Vater und bremst sich selbst kurz davor, das Kind durch die Maske zu herzen: „Keine Berührung!“ Alle lachen. Die Fernsehbilder wären perfekt, würde nicht ausgerechnet jetzt ein Passant im Vorbeigehen rufen: „Andrew, wir wollen Dich hier nicht!“

So ist Straßenwahlkampf, und so ist New York – deutlich anders als das Rennen der demokratischen Präsidentschaftsbewerber, das den Sohn taiwanesischer Einwanderer vor zwei Jahren landesweit bekannt machte. „Das Gegenteil von Donald Trump ist ein asiatischer Mann, der auf Mathe steht“, hatte sich Yang damals scherzhaft vorgestellt.

Mit seiner unkonventionellen Art, der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer netzbasierten Kampagne erwarb der Unternehmer bei seinen jungen Fans, der „Yang-Gang“, regelrechten Kultstatus. Zwar schied der Newcomer im Februar 2020 aus dem Wettstreit aus, konnte sich aber länger als die damalige Senatorin Kamala Harris halten.

Nun ist der Mann mit dem Anpacker-Image wieder da und will Bürgermeister der größten Stadt der USA werden. Tatsächlich stehen die Chancen des 46-Jährigen eigentlich nicht schlecht: Der unbeliebte Amtsinhaber Bill de Blasio darf nach zwei Legislaturperioden im November nicht noch einmal antreten.

Dass sein Nachfolger wieder ein Demokrat wird, gilt als ausgemacht. Am 22. Juni entscheidet die Partei bei Vorwahlen, wer ihr Kandidat sein wird. Zwar konkurrieren stattliche 13 Bewerber um den Job, doch Yang wird seit Wochen als Favorit gehandelt. Selbstbewusst spricht er schon davon, was er in ein paar Monaten in City Hall alles machen wird.

Das politische Außenseitertum als Alleinstellungsmerkmal

Anders als seine wichtigsten Konkurrenten hat Yang noch nie ein politisches Amt bekleidet und keinerlei Verwaltungserfahrung. Der gelernte Anwalt, der mit einem Startup zum Millionär wurde, verkauft seine Außenseiterrolle als positives Alleinstellungsmerkmal. „Ich trete nicht auf Bitten von hundert Leuten an, denen ich etwas schulde“, sagt er, nachdem er in Clinton Hill auf ein kleines Podest gestiegen ist und fordert: „Wir brauchen einen Bruch mit der Politik der Vergangenheit!“

Zur einen Seite der Lafayette Avenue blickt er auf eine Häuserzeile mit hübschen Backsteinbauten. Zur anderen türmen sich 25-geschossige Wohnsilos. Ein gutes Dutzend Passanten, zwei Kamerateams und eine Handvoll Helfer hat sich um ihn versammelt.

„Meine Vision ist eine Stadt, die für uns arbeitet“, sagt Yang. Das klingt ebenso verheißungsvoll wie luftig. Nach eigenem Bekunden sieht sich Yang als „New Yorks oberster Cheerleader“. Entsprechend optimistisch und tatendurstig trägt er die Stichworte seines Programms vor, das sich vor allem um die Wiedereröffnung und wirtschaftliche Erholung der Stadt nach der Pandemie, Hilfen für kleine Unternehmen, bezahlbaren Wohnraum und die Sicherheit auf den Straßen dreht.

Die Forderung linker Parteifreunde und der Black-Lives-Matter-Bewegung, die Ressourcen der Polizei zu kürzen, unterstützt er ausdrücklich nicht. Als Markenzeichen verspricht er eine abgespeckte Version seines Grundeinkommen-Plans: die Zahlung von jährlich 2000 Dollar an die 500.000 bedürftigsten Einwohner der Stadt.

Woher die erforderliche eine Milliarde Dollar für diese Sozialleistung kommen soll, sagt Yang nicht. Auch bei der ersten Fernsehdebatte der 13 Bewerber vor zwei Wochen punktete er weniger mit Detailwissen als mit seiner großen Bekanntheit, seiner positiven Zukunftsvision und seiner pragmatischen Herangehensweise, die ideologische Glaubensbekenntnisse und parteipolitische Grabenkämpfe vermeidet und statt dessen auf Lösungen setzt.

In seinem letzten Job versuchte Yang – mit freilich mäßigem Erfolg – junge Investoren in amerikanische Problemstädte zu locken. Nun will er 10.000 Studienabgänger mobilisieren, um Schülern beim Nachholen des durch die Pandemie versäumten Unterrichtsstoffes zu helfen.

Ein Statement gegen anti-asiatische Ressentiments

In Zeiten wachsender Anfeindungen und gewaltsamer Übergriffe auf Amerikaner mit asiatischen Wurzeln ist die Kandidatur eines Sohnes taiwanesischer Einwanderer ein politisches Statement. Ausdrücklich prangert Yang die wachsenden Ressentiments, die er auch auf Donald Trumps Hetzreden vom „China-Virus“ zurückführt, immer wieder an. Doch ist er keineswegs nur der Kandidat der großen asiatisch-stämmigen Community.

Yang hat vom milliardenreichen Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg über Anwälte und Abgeordnete bis hin zu den orthodoxen Juden New Yorks eine ziemlich diverse Unterstützerschar hinter sich versammelt. Dabei hat er auch von Problemen seiner beiden schärfsten Konkurrenten profitiert: Der erfahrene schwarze Bezirksbürgermeister von Brooklyn, Eric Adams, steht wegen seiner Wahlkampffinanzierung durch einen Immobilienentwickler in der Kritik. Der linke Leiter des städtischen Rechnungswesens, Scott Stringer, muss sich gegen sexuelle Belästigungsvorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin verteidigen.

Doch je näher der Termin der Vorwahl rückt, desto schärfer wird die inhaltliche Auseinandersetzung geführt, und desto deutlicher treten auch die Schwächen des Quereinsteigers zutage. Dass er in einer Talkshow ausgerechnet den touristischen Times Square, den jeder New Yorker tunlichst meidet, als seine liebste U-Bahn-Station bezeichnete, mag man noch als Schrulligkeit abtun.

Peinlicher war schon, dass er mit großer Emphase städtische Schutzräume für Opfer häuslicher Gewalt forderte, die es längst gibt, und die Eröffnung eines Casinos auf der Insel Governors Island ankündigte, die rechtlich nicht möglich ist. „Andrew Yangs Ahnungslosigkeit ist beleidigend und gefährlich“, ätzte sein Mitbewerber Stringer.

Fehltritte und mangelndes Fingerspitzengefühl

Vor allem mangelt es dem Mann mit dem Faible für Mathematik und das Machbare bisweilen an politischem Fingerspitzengefühl. „Ich liebe Eure Gemeinde. Ihr seid so menschlich und wunderbar“, schwärmte der Vater zweier Söhne vor der Schwulenorganisation der Demokraten, als stammten die Zuhörer von einem anderen Stern.

Während der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nahen Osten solidarisierte er sich „mit dem israelischen Volk, das unter den Raketenangriffen leidet“, ohne das Leid der Palästinenser zu erwähnen. Kurz darauf entschuldigte er sich für die „zu holzschnittartige“ Erklärung und drückte Empathie mit allen Opfern aus.

„Hey, Andrew, free Palestine!“, ruft eine Radfahrerin dem Redner während seiner kleinen Kundgebung in Brooklyn wenige Tage vor dem Waffenstillstand von Israel und der Hamas zu. Sie fährt weiter, ohne auf eine Antwort zu warten. Eine Reporterin hat ihn zuvor bereits auf das heikle Thema angesprochen.

„Es ist furchtbar, was da passiert“, antwortet Yang: „Wie so viele New Yorker will ich, dass die Gewalt im Nahen Osten endet.“ Die Reporterin betont, dass sie keine Sympathien für Terrororganisationen hege, aber Freunde in den palästinensischen Gebieten habe. Was Yang denen sage? „Jedes Leid von Menschen ist furchtbar“, setzt er eher ausweichend an und ergänzt dann schnell, dass er soeben dazu eine Presseerklärung mit seiner Position veröffentlicht habe.

Ganz trittsicher wirkt das nicht. Doch bislang haben weder solche Unsicherheiten noch echte Fehltritte dem Kandidaten allzu sehr geschadet. In den meisten Umfragen liegt er weiter vorne. Aber in den letzten Wochen vor der Entscheidung wird die Auseinandersetzung härter.

Der Sympathie-Vorschussbonus des Gute-Laune-Unternehmers schrumpft, und die Angriffe der Konkurrenz auf den Frontrunner treffen häufiger. Angesichts des dichten Bewerberfelds und eines komplizierten Wahlverfahrens, bei dem jeder Bürger eine Rangliste mit fünf Namen benennen kann, gelten Prognosen über den Ausgang des Rennens als praktisch unmöglich.

„Ich bin es leid, immer nur zu hören, was nicht geht!“, kommt Yang an diesem Morgen auf der Lafayette Avenue zum Ende. Es soll ein leidenschaftliches Bekenntnis zum Anpacken der Probleme sein. Doch dann tritt ein junger Mann mit Bart und wildem Haar an ihn heran. Er will nicht etwa randalieren, sondern nur ein Video auf seinem Handy zeigen. Immer wieder, berichtet er, würden Bewohner der großen Wohnblocks hinter dem Redner ihren Müll einfach auf die Straße werfen: „Der Dreck liegt überall herum. Es gibt niemand bei der Stadt, der sich darum kümmert.“

Der Zusammenstoß mit der profanen Alltagswirklichkeit trifft Yang erkennbar unvorbereitet. Er erzählt etwas vom Etat des Straßenreinigungsamtes, der stark gekürzt, aber nun wieder erhöht worden sei, was eine mögliche Ursache sein könnte. „Das müsste man überprüfen“, rudert er herum und verspricht, sich im Falle seiner Wahl darum zu kümmern.

Schließlich muss Yang weiter zum nächsten Termin. „Sie haben einen Anspruch auf saubere Straßen“, betont er zum Abschied. Das klingt schon fast wie bei einem echten Politiker.

Von Karl Doemens/RND