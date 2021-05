Kippt Weidels Landesliste? Mutmaßlich massive Mängel bei Kandidaten-Briefwahl der AfD

Stuttgart/Berlin. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel bekommt Probleme in ihrem Landesverband. Erst vor zehn Tagen wurde Weidel in einer Mitglieder-Briefwahl mit 71,3 Prozent auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Doch das Wahlverfahren könnte mit so vielen Mängeln behaftet sein, dass ernste Zweifel an der Gültigkeit der Liste auftauchen. Das ergibt eine Auflistung von möglichen Verstößen, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Eine Auswahl: Die Wahlbriefe wurden an das Postfach eines beauftragten Anwalts in Rheinland-Pfalz geschickt. Eine „vollständige Ausnutzung der Einsendefrist und/oder ein Einwurf bis zum Ende der Eingangsfrist an einem postzugänglichen Ort“ sei nicht möglich gewesen, da das Einkaufszentrum, in dem sich das Postfach befindet, bereits zwei Stunden vor Ende der Frist schloss.

Der Anwalt Robin Classen, selbst Bundestagskandidat in Rheinland-Pfalz, „hatte als Einziger Zugang zum Postfach und legte die Briefe alleine in die Wahlurnen“. Diese seien „teilweise mit rotem Klebeband locker verschlossen“, aber nicht versiegelt gewesen.

Rechtsanwältin fordert „sofortigen Abbruch“ des Briefwahlverfahrens

Es geht weiter: „Die Schlüssel zur Öffnung waren nicht im Besitz des Wahlvorstandes bei Ankunft, sondern bei einem nicht auffindbaren Dritten. Einige Urnen mussten aufgebrochen werden.“

In einem 14-seitigen Schreiben an Bundesvorstand, Landesvorstand und Kreisvorstände mit 140 weiteren Seiten Anlagen meldet die Rechtsanwältin Martina Böswald ihre Bedenken an. Sie fordert den „sofortigen Abbruch“ des Briefwahlverfahrens, das in einer zweiten Runde die Landesliste komplettieren soll. Statt dessen soll für Anfang Juli ein Mitgliederparteitag einberufen werden.

Der Landesvorstand hatte sich nach mehreren gescheiterten Anläufen, Hallen anzumieten, für die Briefwahl entschieden. „Das Schlimmste, was uns bundesweit passieren kann, ist, dass die AfD BW ohne Liste an der Wahl teilnehmen würde“, schreibt Böswald.

Landesvorstand: Kritik entbehrt „jeder sachlichen Grundlage“

Böswald war in der ersten Runde mit 36,8 Prozent der Stimmen nicht auf die Liste gewählt worden. Ihr Brandbrief habe daher „ein Geschmäckle“, sagt Landesvize Markus Frohnmaier. Der Landesvorstand teilte in einem Mitglieder-Rundschreiben mit, die Kritik entbehre „jeder sachlichen Grundlage“ und solle „ganz offensichtlich dazu dienen, den Ablauf der Urwahl zu stören und die Mitglieder zu verunsichern“.

Keiner der aufgeführten Punkte sei „auch nur ansatzweise geeignet, die Rechtmäßigkeit der Urwahl in Frage zu stellen“. Die Kritik werde dennoch detailliert juristisch überprüft. Das Urwahlverfahren laufe weiter.

Von Jan Sternberg/RND