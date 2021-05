Ein Polizist geht an einem Plakat vorbei, das von Demonstranten an einem Tor der russischen Botschaft angebracht wurde. Tschechien wirft Russland vor, in die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verwickelt gewesen zu sein. Als Reaktion darauf weise man 18 russische Botschaftsmitarbeiter aus, die eindeutig als Mitarbeiter der Geheimdienste SWR und GRU identifiziert worden seien, sagte Innenminister Jan Hamacek am Samstag (17.04.2021) in Prag. Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Dutzende russische Botschaftsmitarbeiter verlassen Tschechien Prag. Dutzende russische Botschaftsmitarbeiter haben am Montag mit dem letzten von mehreren Sonderflügen Tschechien in Richtung Heimat verlassen. Die Regierung in Prag hatte dem Kreml bis Ende Mai Zeit gegeben, seine diplomatische Präsenz in dem EU-Mitgliedstaat deutlich zu reduzieren. Diese Bedingung sei nun erfüllt, teilte das tschechische Außenministerium mit. Künftig werden nur noch 7 russische Diplomaten und 25 Bedienstete des Verwaltungs- und technischen Personals in Prag Dienst tun. Begonnen hatte der Diplomatenstreit Ende April. Tschechien beschuldigte russische Geheimdienstagenten, für Explosionen in einem Munitionslager im Osten des Landes im Jahr 2014 verantwortlich zu sein. Bei dem Vorfall waren zwei Menschen gestorben. Der Kreml betritt jegliche Beteiligung vehement. Beide Seiten wiesen gegenseitig Diplomaten aus. Zudem setzte Russland Tschechien auf eine sogenannte Liste unfreundlicher Staaten. Betroffen von dem Streit ist auch eine russische Schule in Prag, die bereits 1922 gegründet wurde. Weil viele Lehrer als Verwaltungsangestellte der Botschaft akkreditiert waren, mussten sie nun ebenfalls das Land verlassen. Tschechien habe „den Weg der Zerstörung dieser Bildungseinrichtung“ eingeschlagen, kritisierte die russische Botschaft in einer Mitteilung. RND/dpa