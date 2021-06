Berg-Karabach: Erdogan besucht strategisch wichtige Stadt Schuscha

Baku. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein aserbaidschanischer Kollege Ilham Aliyev haben gemeinsam die strategisch wichtige Stadt Schuscha besucht, die im Krieg um Berg-Karabach von Aserbaidschan zurückerobert wurde.

Erdogan lobte am Dienstag die „Befreiung“ Schuschas von armenischer „Unterdrückung“. Alijev dankte seinem „Bruder“ Erdogan erneut für dessen Unterstützung im Kampf um die Region. Erdogan kündigte zudem an, ein türkisches Konsulat in Schuscha eröffnen zu wollen.

In dem Krieg vom 27. September bis 9. November um Berg-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien hatte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets zurückgeholt. Mehr als 6000 Menschen starben bei den Kämpfen.

Mit Hilfe türkischer Drohnen gewann Aserbaidschan den Kampf

Aserbaidschan hatte Schuscha am 8. November 2020 zurückerobert. Danach hatte Armenien praktisch in einem von Russland vermittelten Abkommen kapituliert. Aserbaidschan hatte den Kampf um die Region vor allem Dank des Einsatzes türkischer Drohnen gewonnen.

Erdogan und Alijev betonen immer wieder ihre Nähe zueinander - etwa in dem viel zitierten Satz „Eine Nation, zwei Staaten“ - und bezeichnen sich gegenseitig als „Brudervolk“. Auch bei dem Besuch am Dienstag gaben sich die Staatsoberhäupter vertraut. Beide Seiten betonten, die Beziehung weiter vertiefen zu wollen und unter anderem in der Verteidigungsindustrie stärker kooperieren wollen.

