Weidels Spendenaffäre: AfD scheitert vor dem Verwaltungsgericht

Berlin. Die verschleierten Zuwendungen aus der Schweiz an die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017 gelten als illegale Parteispenden. Das hat das Verwaltungsgericht in Berlin am Mittwoch entschieden. Das Gericht wies die Klage der AfD gegen den Bescheid der Bundestagsverwaltung zurück. Im Sommer 2017 waren Spenden in Höhe von 132.000 Euro an den Kreisverband von Weidel überwiesen worden. In der Betreffzeile der Spenden stand „„Wahlkampfspende Alice Weidel Social Media“. Die AfD zahlte die Spenden zurück, allerdings erst verspätet.

Die Bundestagsverwaltung sieht die Zuwendungen als illegale Parteispenden und hat eine Strafzahlung in Höhe des dreifachen Satzes festgelegt, also 396.000 Euro. Weidel argumentiert jetzt, dass die Spenden für ihren persönlichen Wahlkampf gedacht waren, es also um eine Direktspende handele.

Für falsch deklarierte Direktspenden sieht das Parteiengesetz eine Strafzahlung in Höhe des doppelten Satzes vor. Allerdings müsste die AfD ihren Rechenschaftsbericht korrigieren, in dem bisher von einer Parteispende die Rede war. Und Weidel müsste das Geld im Nachhinein versteuern. ah es als erwiesen an, dass die Spenden verschleiert wurden und offenbar von dem Milliardär Henning Conle kamen.

Die Spende, aufgeteilt auf mehrere Einzelüberweisungen, wurde von einem Zürcher Pharmahändler überwiesen. Dieser aber agierte nur als Strohmann. Die Bundestagsverwaltung ist überzeugt, dass das Geld vom deutschen Milliardär Henning Conle kam, der einen Wohnsitz bei Zürich hat.

Weidel hat stets zurückgewiesen, Conle zu kennen oder mit ihm in Kontakt zu stehen.

Von Jan Sternberg/RND