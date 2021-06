Kramp-Karrenbauer: „Verfehlungen gefährden guten Ruf unseres Landes“

Hamburg. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat Vorgesetzte und Truppenführer in der Bundeswehr aufgerufen, erste Verteidigungslinie gegen Extremismus und Verfehlungen zu sein.

„Ich appelliere an Sie alle: schauen Sie genau hin, seien Sie konsequent, lassen Sie nichts durchgehen, und verschweigen Sie nichts“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag vor dem Offiziersnachwuchs der Führungsakademie in Hamburg.

Erneut verurteilte sie mit scharfen Worten Vorfälle in Litauen, die zur Rückverlegung eines Panzergrenadierzugs aus der Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“ geführt hatten.

Sexuelle Nötigung, systematisches Mobbing, Nazi-Lieder

„Mit ihren Verfehlungen beschädigen sie den Einsatz und die Leistungen aller ihrer Kameradinnen und Kameraden und gefährden den guten Ruf unseres Landes“, sagte die Ministerin in ihrer 3. Grundsatzrede.

„Wir hören von sexueller Nötigung und von systematischem Mobbing, von Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition, wir hören von antisemitischen Äußerungen, von Liedern aus der Nazi-Zeit.“ Kramp-Karrenbauer sprach von besonders schwerwiegenden Verfehlungen „und sie werden mit aller Schärfe verfolgt und geahndet werden - bis hin zur Entfernung der verantwortlichen Personen aus der Bundeswehr“.

Zu Recht würden jetzt Fragen gestellt, ob die Soldaten nicht ausreichend ausgebildet worden seien und was Vorgesetzte wussten, ob womöglich weggeschaut worden sei. Und ob die Soldaten aus anderen Fällen der vergangenen Monate nichts gelernt hätten. „Sie waren ausgebildet. Sie waren sensibilisiert worden. Und trotzdem haben sie sich so falsch verhalten“, so Kramp-Karrenbauer.

RND/dpa