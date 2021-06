München macht’s auf eigene Faust: Pride-Fahnen in offiziellen Social-Media-Kanälen

Auf dem Twitter-Kanal der Stadt München leuchtet hinter dem Stadtwappen, einem Mönch mit Kutte, statt dem üblichen Schwarz-Gelb die Regenbogenflagge. Das Profil der Landespolizei München ist ebenfalls bunt. Auch der Social-Media-Auftritt des Landtags Thüringen zeigt die Pride-Fahne.

Mit dieser Aktion reagieren die Institutionen auf das Verbot der Europäischen Fußballunion Uefa, das Münchner EM-Stadion am Mittwoch beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung in den Regenbogenfarben leuchten zu lassen.

Münchner Rathaus am Spieltag in Regenbogenfarben

Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter (SPD), bezeichnete das Verbot in einem Facebook-Post als „beschämend“. In dem Statement kritisierte Reiter auch den Deutschen Fußball-Bund (DFB): „Ich bin auch sehr enttäuscht, dass der DFB, trotz der unglaublich deutlichen Positionierung hier in München, in Bayern und auch in der Bundesrepublik nichts erreicht hat oder erreichen wollte.“

Der Alternativvorschlag, die Allianz-Arena an einem anderen Tag zu beleuchten, konterkariere die Botschaft.

München will daher nicht nur in den sozialen Medien Farbe bekennen: Reiter kündigte an, dass am Mittwoch das Münchner Rathaus, das Windrad an der Arena und auch der Olympiaturm mit der Regenbogenflagge beleuchtet werden soll.

„Denn es geht uns um ein Signal für ein nicht verhandelbares Grundrecht aller Menschen: um Gleichberechtigung und Toleranz“, sagte Oberbürgermeister Reiter.

RND/ar