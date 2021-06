Konfliktforscherin vor Libyen-Konferenz: „Bin da nicht so optimistisch“

Brüssel. In Libyen ist nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Dabei ringen zahlreiche Milizen um Macht und Einfluss. Befeuert wird der Konflikt zudem von anderen Staaten.

An diesem Mittwoch laden die Vereinten Nationen und Deutschland in Berlin zur zweiten Libyen-Konferenz. Es soll um die Fortschritte bei den Bemühungen gehen, den Konflikt zu beenden. Die Konfliktforscherin und Grünen-Europaabgeordnete Hannah Neumann ist skeptisch, ob das gelingen wird.

Was sind Ihre Erwartungen an die Libyen-Konferenz?

In den letzten Monaten hat es in Libyen durchaus positive Entwicklungen gegeben. Momentan herrscht zwar kein Frieden in Libyen, sondern ein sehr fragiles Gleichgewicht der Kräfte. Doch immerhin gibt es einen Waffenstillstand, der einigermaßen hält. Und es gibt auch eine Einigung auf eine Übergangsregierung. Aber jetzt müssen zwei Punkte sehr schnell geklärt werden.

Welche?

Es soll am 24. Dezember Wahlen geben. Unklar ist, ob vorher oder nachher eine Verfassung verabschiedet wird und wie das politische System Libyens aussehen soll. Wenn sich die Teilnehmer der Berliner Konferenz auf einen verbindlichen Wahlfahrplan einigen, dann wäre schon eine Hürde aus dem Weg geräumt.

Auch ist eine Kernforderung der Libyen-Konferenz aus dem letzten Jahr immer noch nicht umgesetzt: Die ausländischen Söldner, die den unterschiedlichen Konfliktparteien dienen, sind immer noch nicht aus Libyen abgezogen. Das muss aber schnell geschehen, denn die Lage kann sonst sehr schnell wieder eskalieren.

Sind Sie optimistisch, dass die Konfliktparteien am Mittwoch Zusagen machen, die sie auch einhalten? Beim letzten Mal wurden auch schon viele Versprechen gemacht, aber wenige eingehalten.

Ich bin leider nicht so optimistisch. Die erste Konferenz vor über einem Jahr war kein unmittelbarer Erfolg. Danach ging der Kampf um die Vorherrschaft in Libyen zunächst einmal weiter. Die Waffenexporte nach Libyen gingen in die Höhe. Alle Seiten stockten ihre Söldnerkontingente auf.

Die Türkei hat die damals international anerkannte libysche Regierung offen mit Truppen unterstützt. Auch Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich durch Unterstützung von Chalifa Haftar, dem größten Rivalen der Regierung in Tripolis, weiter von außen eingemischt.

Sie sprechen dennoch von einem fragilen Gleichgewicht der Kräfte. Was ist passiert?

Die Konfliktparteien sind müde geworden. Und sie sind heute in etwa gleich stark. Das ist noch keine Garantie dafür, dass die Konferenz erfolgreich sein wird. Aber zumindest sitzen alle wieder an einem Tisch.

Allerdings ist sich die EU in der Libyen-Frage nicht einig. Das trägt nicht gerade zu einer Lösung des Problems bei.

Welche Bruchlinien gibt es in der EU in dieser Frage?

Frankreich hat Haftar unterstützt, Italien stand auf der Seite der libyschen Regierung. Deutschland wollte vermitteln, hat sich aber der Sache auch nicht mit vollem Elan verschrieben.

Die EU-Mission „Irini“, bei der Waffenlieferungen nach Libyen auf See unterbunden werden sollen, ist nicht von allen EU-Staaten gleich stark unterstützt worden. Österreich und Ungarn haben zum Beispiel ihren Aktionsradius eingeschränkt. Sie haben Angst, dass die „Irini“-Schiffe ertrinkende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten könnten, die dann in die EU kommen. Und dann ist da noch die Sache mit den türkischen Militärflugzeugen.

Welche Militärflugzeuge?

Das Nato-Mitgliedsland Türkei hat beim europäischen Airbus-Konzern vor Jahren A400M-Flugzeuge eingekauft. Das sind militärische Transportflugzeuge, die jetzt für Transporte zwischen der Türkei und Libyen eingesetzt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dabei türkische Truppen und Waffen nach Libyen gebracht werden.

Dutzende dieser Transportflüge hat das UN-Expertengremium, das das Waffenembargo überwacht, für das Jahr 2020 dokumentiert. Und obwohl das schon länger bekannt ist, werden die Flugzeuge weiter von Airbus gewartet.

Darüber entscheidet die sogenannte „Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation“ (OCCAR), in deren Aufsichtsrat unter anderem die Regierungen von Deutschland, Frankreich, Spanien und Belgien sitzen. Dieselben Regierungen, die mit dem „Irini“-Einsatz die Einhaltung des Waffenembargos auf dem Seeweg erreichen wollen, ermöglichen durch die Wartung des A400M dessen Verletzung – auf dem Luftweg. Das ist schon absurd.

Gibt es dafür eine Erklärung?

Wenn es eine Erklärung dafür geben sollte, dann wüsste ich sie gerne. Ich habe bei OCCAR nachgefragt. Die berufen sich auf die Geheimhaltung. Die Grünen im Bundestag haben dann beim Bundesverteidigungsministerium um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort war: Über die Wartung der türkischen A400M-Flugzeuge habe es im Aufsichtsrat von OCCAR noch nicht mal eine Diskussion gegeben.

Es war eine echte Detektivarbeit, das alles herauszufinden. Transparente Rüstungsexportkontrolle geht anders. Und das Schlimmste: In Sachen Wartung der Airbus-Flugzeuge geht also alles einfach so weiter.

Was müsste jetzt geschehen?

Das Mindeste wäre, die Wartung der türkischen Flugzeuge einzustellen, solange die Türkei sie einsetzt, um das Embargo zu brechen. Solange das nicht geschieht, ist die Mission „Irini“ leider eine reine Symbolveranstaltung. Das Leiden der Menschen in Libyen geht einfach weiter und Konzerne in der EU verdienen daran.

Schwächt das den Einfluss der EU bei der Libyen-Konferenz?

Die EU verliert so an Glaubwürdigkeit und hat damit weniger Druckmittel in der Hand, um auf die Türkei, Russland und die Arabischen Emirate einzuwirken, damit diese ihre Einmischung vor Ort beenden und das Waffenembargo einhalten. Das ist frustrierend. Schließlich brauchen die Menschen in Libyen endlich eine Perspektive für Frieden.

Von Damir Fras/RND