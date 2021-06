Delta-Variante: Ärzteverbände fordern mehr Tempo bei Impfungen

Berlin. Die Delta-Variante des Coronavirus ist auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Trotz sinkender Corona-Zahlen steigt der Anteil der Infektionen mit der hoch ansteckenden Virusvariante kontinuierlich an. In Hessen sei die Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetreten ist, bereits für rund 20 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich, sagte der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag.

In Bayern hat sich der Delta-Anteil an den Neuinfektionen laut einem Bericht der „Apotheken Umschau“ in den vergangenen zwei Wochen von 11 auf 24,6 Prozent mehr als verdoppelt.

Kinder- und Jugendärzte: „Müssen das Impftempo jetzt deutlich erhöhen“

Bundesweit lag der Anteil der Delta-Variante in der Woche vom 31. Mai bis 6. Juni nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 6,2 Prozent. Ein neuer Stand der Ausbreitung wird für kommenden Dienstagabend erwartet.

Die Ärzteverbände in Deutschland fordern angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante eine Beschleunigung der Impfkampagne. Ein vollständiger Impfschutz mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca verhindert einer britischen Studie zufolge schwere Krankheitsverläufe bei der Delta-Variante des Coronavirus.

„Die Delta-Variante wird nicht die letzte Mutation sein, die das Virus im Kampf ums Überleben finden wird“, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zwar gebe es angesichts der aktuellen Inzidenzen keinen Grund zur Panik, so Weigelt. Unabhängig von der Art der Mutation sei jedoch Fakt: „Je mehr Menschen geimpft sind, desto geringer die Ausbreitungsmöglichkeiten.“

Deshalb forderten die Hausärzte eine bessere Ausstattung mit Impfstoffen. „Wir dürfen beim Durchimpfen nicht nachlassen, je mehr Menschen geschützt sind, desto geringer sind auch die Chancen für die Delta-Variante“, sagte Weigeldt. Kinder und Jugendliche sollten dabei gemäß der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission vor allem bei Vorerkrankungen geimpft werden.

Hohe Impfquote reduziert die Übertragung

Auch die Kinder- und Jugendärzte machen Druck: „Wir müssen das Impftempo jetzt deutlich erhöhen“, sagte ihr Verbandssprecher, der Kinderarzt Jakob Maske, dem RND. Besonders gefährdet sei die Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren: „Diese Menschen haben oft keine oder nur die erste Impfung erhalten und sind so einem erhöhten Risiko ausgesetzt.“

Zwar seien auch Kinder und Jugendliche verstärkt von Infektionen mit der neuen Virusvariante betroffen, allerdings würde es nach bisherigen Erkenntnissen bei Jüngeren kaum zu schweren Krankheitsverläufen kommen.

Deutschland habe den großen Vorteil, dass sich die Delta-Variante hier erst vergleichsweise spät ausbreite. Das Virus treffe auf eine in weiten Teilen geimpfte Bevölkerung, sagte der Kinder- und Jugendmediziner. Viele Angehörige von Risikogruppen seien bereits vollständig geschützt. „Zudem reduziert eine hohe Impfquote auch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung“, so Maske.

Intensivmediziner hoffen auf seltenere schwere Verläufe

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, rechnet mit steigenden Infektionszahlen in Deutschland, sollte sich die Delta-Variante hierzulande weiter ausbreiten. Mit Blick auf die Auslastung der Krankenhäuser zeigt er sich hingegen optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Hospitalisierungen im Verhältnis zur Zahl der Infizierten wegen der höheren Impfquote niedriger sein wird als bei den bisherigen Wellen der Pandemie“, sagte Gaß dem RND.

Ähnlich äußert sich der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx. Zurzeit werden laut Divi knapp 900 Covid-Patienten in den Intensivstationen behandelt, Tendenz sinkend. Er sei zuversichtlich, dass sich schwere Krankheitsverläufe und damit verbundene Intensivbehandlungen durch die Impfungen verhindern lassen, sagte Marx dem RND. „Bei kompletter Immunisierung ist es auch bei steigenden Inzidenzen wahrscheinlich, dass viele Menschen ohne Symptome erkranken oder nur mit geringen.“

Von Feliks Todtmann/RND