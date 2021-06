„Große Verdienste erworben“ − Lindner lobt Kanzlerin Merkel

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für politische Leistungen an der Spitze mehrerer Bundesregierungen gedankt. „Sie haben in den vergangenen 16 Jahren ihre Kraft und ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben Sie sich große Verdienste erworben.“

Das sagte Lindner am Donnerstag im Bundestag nach einer Regierungserklärung der Kanzlerin. Für die FDP sei klar, was der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher gesagt habe: „Europa ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere“, sagte Lindner.

Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) müssten sich nun daran messen lassen, was sie für die Zukunft konzeptionell sagen, forderte der FDP-Chef. Scholz warf er vor, in seiner Rede das „Schuldenmachen zur neuen Staatsphilosophie zu verklären“.

Lindner: „Staatsschulden sind eine Gefahr“

Laschet solle beantworten, wo Deutschland künftig in der Finanzpolitik stehe. „Werden wir Vertreter einer eher mediterran geprägten Fiskalpolitik in Europa sein, oder wird Deutschland wieder Anwalt von Stabilität und Marktwirtschaft in Europa sein“, fragte Lindner. Für die FDP sei klar: „Staatsschulden sind eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion.“

Zudem seien Probleme und Konflikte der Migrationspolitik weitgehend ungelöst. Baerbock müsse erklären, ob ihre Partei weiter die Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsländer blockieren wolle.

Lindner sagte: „Die Kontrolle des Zugangs zu einer Gesellschaft ist die Voraussetzung für soziale Stabilität und für jede öffentliche Ordnung.“

RND/dpa