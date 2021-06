RKI-Chef Wieler appelliert an die Deutschen: Das sollten Sie im Urlaub beachten

In seinem wöchentlichen Corona-Briefing in der Bundespressekonferenz warnt RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag vor unnötigen Reisen ins Ausland. Wenn Menschen dennoch verreisen, sollten sie auch im die Urlaub Corona-Regeln beachten. „Bitten nehmen Sie das weiter ernst“, appellierte Wieler. Reisende sollten auch im Urlaub Testangebote beachten und etwa in Innenräume die Masken tragen. Reiserückkehrer sollten unbedingt die gültigen Test- und Quarantäneregeln einhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte: „Wir werden die Testpflicht vor dem Abflug ins Ausland beibehalten.“ Die Regelungen gelten demnach auch für Gebiete, die kein besonderes Risiko aufweisen.

Testmöglichkeit für alle Rückkehrer

Menschen, die aus dem Urlaub zurückkehren, müssten solange in Quarantäne bleiben bis sie aktiv einen Negativtest bei ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde vorlegen. Bei Hochinzidenzgebieten gelte eine Quarantäne von fünf Tagen, bei Virusvariantengebieten wie Großbritannien seien es 14 Tage. Wobei er ausdrücklich davon abrate, in diese Gebiete zu fahren, erklärte Spahn.

Für alle Rückkehrer, unabhängig aus welchen Gebiet sie zurückkommen, gebe es Testmöglichkeiten. „Jeder Zurückreisende kann sich testen lassen“, sagte Spahn. Dabei sei die Eigenverantwortung des Einzelnen besonders wichtig.

Spahn bedauerte, dass innerhalb der EU keine Einigung in Bezug auf Reisen in Virusvarianten-Gebieten und auch in Hinblick auf Impfregeln gefunden werden konnte. „Es wäre besser, wir würden einheitliche Regelungen finden“, sagte Spahn. Derzeit müsse die Bundesregierung die Situation in den EU-Länder in Bezug auf die Delta-Variante eigenständig im Blick behalten.

Spahn: „Darf kein Sorgenherbst werden“

In Bezug auf die Situation in Deutschland rief Spahn mit Blick auf die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus erneut zu Vorsicht im Sommer auf: „Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgenherbst werden.“ Die Delta-Variante werde über den Sommer auch in Deutschland die Oberhand gewinnen, dies sei eher eine Frage von Wochen als von Monaten.

Es mache bei der Ausbreitung aber einen Unterschied, wie hoch die gesamte Zahl der Ansteckungen und die Impfquote seien.“Es liegt an uns“, sagte Spahn. Im Alltag gehe nun draußen „ziemlich viel“. In Innenräumen, vor allem mit vielen Menschen, sollten weiter Schutzmasken getragen werden.

Der Minister appellierte an alle Bürger, Impfangebote zu nutzen - auch für wichtige Zweitimpfungen als vollen Schutz gegen Virus-Varianten. Insgesamt liegt die bundesweite Impfquote für die Erstimpfung bei 52, 9 Prozent und für die 34,1 Prozent bei der Zweitimpfung. Bis Ende August soll es laut Spahn für alle Menschen ab 12 Jahren ein Impfangebot geben. Inzwischen hätten 300 000 Kinder und Jugendliche in diesem Alter eine Impfung bekommen.

Warnung vor der Delta-Variante

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) geht in der Coronavirus-Pandemie von einem Wiederanstieg der Inzidenzen hierzulande durch die Delta-Variante aus. Delta sei noch ansteckender als Alpha, sagte RKI-Präsident Wieler. „Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden.“

In der zweiten Juni-Woche lag der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass er heute schon höher sein wird“, sagte Wieler. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann diese Variante die Hoheit übernehmen werde.

Betroffen von der Delta-Variante seien im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten gerade in privaten Haushalt. Daneben gebe es zurzeit wenige größere Ausbrüche.“Wir wissen, dass Menschen, die vollständig geimpft sind, vor schweren Erkrankungen durch Delta geschützt sind“, sagte Wieler. Erst einmal Geimpfte seien nicht nur schlechter geschützt, sondern könnten das Virus auch weitergeben.

Bundesweit sank die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag nun weiter auf 6,2. Vor einer Woche hatte diese Sieben-Tage-Inzidenz bei 10,3 gelegen.

RND/ar/dpa