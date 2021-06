Lehrerverbände: Kultusminister sollen auf Warnungen der Experten hören

Berlin. Lehrergewerkschaften haben die Kultusminister aufgefordert, das Plädoyer des Robert Koch-Instituts für ausreichende Schutzmaßnahmen in den Schulen im nächsten Schuljahr ernst zu nehmen. „Es bleibt der Pandemie egal, wenn die Kultusministerkonferenz unbedingt zurück zum normalen Präsenzunterricht will“, sagte der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Verantwortlichen stünden in der Pflicht, die Gesundheit der Schüler und Lehrer bestmöglich zu schützen. „Die Kultusministerien müssen die Warnungen deshalb ernst nehmen und insbesondere die Planungen für das nächste Schuljahr entsprechend anpassen.“

RKI-Chef Wieler mahnt zu Schutzmaßnahmen an Schulen – bis zum nächsten Frühjahr

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte zuvor für Schutzmaßnahmen in Schulen bis zum kommenden Frühjahr plädiert. „Wir empfehlen, dass in Schulen weiter getestet und Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein“, hatte Wieler in der „Rheinischen Post“ ausgeführt.

„Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben.“ Wieler sagte, er rechne durch die Delta-Variante mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen.

VBE-Chef Beckmann betonte: „Ich teile die Sorge von Herrn Wieler uneingeschränkt.“ Gerade der Hinweis auf das Infektionsgeschehen in anderen Ländern sei vollkommen berechtigt. „Auch hierzulande sind Ausbrüche an Schulen zu befürchten.“ Die Schutzmaßnahmen müssten verhältnismäßig für das Alter der Kinder und angepasst zum Infektionsgeschehen unter Ungeimpften sein.

GEW-Chefin Finnern fordert wegen Delta-Variante rechtzeitigen Schutz

„Sollte sich die Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland so stark ausbreiten wie von Fachleuten wie dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, offenbar befürchtet, müssen wir für die Schulen rechtzeitig Gesundheitsschutzmaßnahmen ergreifen“, sagte die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, dem RND.

Welche Maßnahmen das sein könnten und wie diese umgesetzt würden, müsse in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen entschieden werden.

Finnern ergänzte, es sei sehr schwierig, schon heute seriöse Aussagen für das Frühjahr 2022 zu machen. „Die Schulen krisenfest zu machen heißt: Die Impfkampagne für die Lehrkräfte, aber auch die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern weiter voranzutreiben und an der Teststrategie festzuhalten“, sagte sie.

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, sagte dem RND, innerhalb der Schülerschaft gebe es eine gespaltene Meinung zum Thema Masken und Testpflicht. „Für mich ist klar: Solange Experten davor warnen, Masken und Tests wegzulassen, sollten wir daran festhalten. Sie sind die einfachsten Schutzmaßnahmen“, so Schramm.

Dennoch müsse immer gründlich überprüft werden, ob nicht in manchen Bereichen, wie beispielsweise dem Schulhof, die Möglichkeit bestehe, die Maske wegzulassen. „Das wäre zumindest eine kleine Erleichterung für Schülerinnen und Schüler.“

Von Tobias Peter/RND