Frankreich: Rechtsextreme hoffen bei Regionalwahlen auf den Südosten

Paris. Der Ausgang der zweiten Runde der Regionalwahlen in Frankreich wird mit Spannung erwartet – vor allem in der südöstlichen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dort liefern sich der Kandidat der Rechtsaußenpartei Rassemblement National (RN), Thierry Mariani, und der Konservative Renaud Muselier ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Sollte Mariani am Sonntag gewinnen, wäre es der erste Sieg des einwanderungsfeindlichen RN bei Regionalwahlen und ein wichtiger Schritt für die Vorsitzende Marine Le Pen, die nächstes Jahr Präsidentin werden will. In der ersten Wahlrunde lag Mariani jedoch nur knapp vor Muselier und der RN schnitt nicht nur in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur weitaus schlechter ab als vorhergesagt, sondern auch in fünf weiteren Regionen.

Die politische Landkarte könnte daher auch nach der finalen Wahlrunde unverändert aussehen. Derzeit kontrollieren die Linken fünf von insgesamt zwölf Festlandregionen, die gemäßigten Rechten acht.

Die Wahl sei nicht vorbei, sagte Le Pen am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Radiosender France Inter und rief Wähler auf, die in der ersten Runde nicht abgestimmt hatten, nun zu erscheinen und „diese Situation zu korrigieren“.

Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr

Für Le Pen ist der Ausgang des Kampfs zwischen Mariani und Muselier und der Wahl in einem der malerischsten Teile Frankreichs von großer Bedeutung. Denn wie für andere Parteivorsitzende hat die Regionalwahl vor dem Hintergrund des Präsidentschaftswahlkampfs nächstes Jahr nationale Tragweite für sie. Le Pens Ziel ist es, ihre Partei regional zu verwurzeln und den damit einhergehenden Respekt zu gewinnen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass es bei der Präsidentschaftswahl wie bereits 2017 zu einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Le Pen kommt.

Die geringe Wahlbeteiligung von 34 Prozent in der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag traf die Rechtsaußenpartei jedoch schwer. Doch auch Präsident Macrons Zentristen, die in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur gemeinsam mit Muselier kandidieren, erlitten eine peinliche Schlappe.

„Republikanische Front“ gegen die extreme Rechte

Um die extreme Rechte und deren Kandidaten Mariani zu stoppen, bildete sich in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur durch das Ausscheiden des linken Kandidaten diese Woche eine sogenannte „republikanische Front“. Mit dem gleichen Manöver wurde bei den Regionalwahlen 2015 bereits Le Pens Nichte Marion Maréchal gestoppt, die damals in der ersten Wahlrunde ebenfalls vorn lag.

Trotzdem ruhen Le Pens Hoffnungen auf Mariani. Denn im Norden Frankreichs katapultierte der konservative Amtsinhaber Xavier Bertrand, der in der ersten Wahlrunde 40 Prozent erzielte, den RN-Kandidaten Sébastian Chenu ins Aus. Und auch in anderen Regionen wurden die Erwartungen der Rechtsextremen enttäuscht.

Mariani ist heutzutage Mitglied des Europäischen Parlamentes. Unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy war er Transportminister und verkehrte mit einer Reihe kontroverser Personen. Vor einem Jahr war Mariani Teil einer französischen Delegation, die die 2014 von Russland annektierte Krim, besuchte.

Und obwohl die Annexion von der internationalen Gemeinschaft verurteilt – und weder von Frankreich noch von der EU anerkannt – wurde, nahm Mariani 2019 an „Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung mit Russland“ anlässlich des fünften Jahrestags teil, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Treffen mit Putin und Al-Assad

Auch die Familie Le Pen ist dafür bekannt, russischen Regierungsvertretern nahezustehen. Marine Le Pen selbst traf den russischen Präsidenten Wladimir Putin 2017 – nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Damals versprach sie, die Annexion der Krim anzuerkennen und sich für die Rücknahme von deswegen verhängten EU-Sanktionen einzusetzen, sollte sie gewählt werden.

Mariani traf unterdessen 2017 gemeinsam mit zwei anderen französischen Abgeordneten Baschar al-Assad. 2019 folgte ein weiteres Treffen mit dem syrischen Machthaber mit drei weiteren Europaabgeordneten. Insgesamt war es sein sechster Besuch. Der französischen Presse sagte Mariani, dass er Al-Assad jedes Mal treffe, wenn er nach Syrien reise.

Sein Kontrahent Muselier sagte, „er (Mariani) ist mit allen Diktatoren im Osten befreundet, angefangen bei Herrn Putin“. Mariani erwiderte, sein Gegner habe einmal „mit großer Fanfare den Botschafter von Katar empfangen, dem internationalen Sponsor des Terrorismus“.

Im Gegenteil dazu bekämpfe Assad Terroristen, sagte er, und es sei ihm lieber, dass dieser „mit all seinen Fehlern“ Syrien regiere. Aber vielleicht wäre es Muselier „lieber gewesen, dass die Gruppe Islamischer Staat Syrien regiert“, sagte Mariani in einem Interview des Senders Radio RTL.

Muselier nennt Wahlkampf „extrem rabiat“

Die Gegner des Rassemblement National versuchen mit Nachdruck, das Image der Partei und ihrer Mitglieder als Geächtete aufrechtzuerhalten. Bertrand, der Kandidat im Norden, bezeichnet die Partei beispielsweise immer wieder als Front National, um an ihre Vergangenheit zu erinnern. Und Muselier, der diese Woche einräumte, dass der Wahlkampf „extrem rabiat“ gewesen sei, nannte die Kandidaten auf Marianis Liste einmal „Skinheads und Trottel“.

Mariani sagte, wenn sein Gegner gewinne, sei Provence-Alpes-Côte d’Azur „die einzige Region, die Herr Macron als Trophäe mit nach Hause nehmen kann“.

