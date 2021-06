Mali: Bergungsarbeiten nach Anschlag auf UN-Soldaten abgeschlossen

Berlin. Nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche UN-Soldaten im westafrikanischen Mali sind die Bergungsarbeiten im Krisengebiet abgeschlossen. Alle 28 teils beschädigten Fahrzeuge des angegriffenen Konvois waren am Sonntag zurück im Feldlager Camp Castor am Rande der Stadt Gao.

Darüber unterrichtete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Nachmittag die Obleute des Verteidigungsausschusses im Bundestag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Parlament erfuhr.

Kramp-Karrenbauer über die Hintergründe der Patrouille

Die zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten wurden Samstag und Sonntag nach Deutschland zurückgeflogen, sie werden in Kliniken in Ulm und Koblenz behandelt. Ein Selbstmordattentäter hatte am Freitag nordöstlich von Gao eine stehende Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Es wurden 13 UN-Soldaten verletzt, zwölf Deutsche und ein Belgier.

Kramp-Karrenbauer gab auch Hintergründe zu der Patrouille bekannt. Demnach handelte es sich um 101 deutsche und belgische Soldaten, die mit einem Aufklärungsauftrag und schweren Waffen in einem Gebiet mit hoher Bedrohungslage unterwegs waren.

In der Region sind die islamische Terrorgruppe JNIM sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Der Täter hatte in einem mit Sprengstoff beladenen Pritschenwagen angegriffen. Einen ähnlichen Angriff auf internationale Truppen hatte es zuletzt am 21. Juni gegeben.

RND/dpa