Hochrechnung: Le-Pen-Partei scheitert bei Regionalwahlen in Frankreich

Paris. Kandidaten etablierter Parteien in Frankreich haben dem rechtsextremen Rassemblement National in der entscheidenden zweiten Runde der Regionalwahlen laut Prognosen eine Niederlage beigefügt. Die Partei von Marine Le Pen kam landesweit kaum über 20 Prozent der Stimmen und holte keine einzige Region, wie das Umfrageinstitut Ifop prognostizierte. Sie lag sowohl hinter den Konservativen als auch hinter dem Block aus grünen und linken Kandidaten. Le Pen räumte rasch ein, dass ihre Partei in keiner Region reüssiert habe. Zugleich richtete sie den Blick auf die Präsidentschaftswahl 2022.

Prognosen zufolge verlor der Rassemblement National klar im Südosten - und damit in einer Region, in der der Partei zuvor die besten Chancen auf einen Durchbruch zugerechnet worden waren. Ihr Kandidat Thierry Mariani hatte sich in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur ein Kopf-ab-Kopf-Rennen mit dem konservativen Amtsinhaber Renaud Muselier geliefert.

Ein weiterer voraussichtlicher Sieger bei den Konservativen, Xavier Bertrand, erklärte, dass der Rassemblement National in seiner Region Hauts-de-France im Norden nicht nur „gestoppt“ worden sei. Vielmehr „haben wir dafür gesorgt, dass er stark auf dem Rückzug“ sei, sagte der Regionalpräsident von Hauts-de-France.

Im kommenden Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen an

Obwohl bei den Wahlen naturgemäß kommunale Themen im Vordergrund stehen, galten sie als Gradmesser, ob der ultrarechte Rassemblement National vor der Präsidentschaftswahl 2022 in der Bevölkerung immer mehr auf Akzeptanz stößt. In den vergangenen zehn Jahren mühte sich Parteichefin Le Pen, das Image des Extremen abzustreifen, das der Partei unter dem vorangegangenen Namen Front National anhaftete und viele französische Wähler abschreckt.

Das Scheitern, auch nur eine Region zu gewinnen, würde aus Sicht von Beobachtern darauf hindeuten, dass Le Pen und ihre Partei für viele ein rotes Tuch bleiben. Die Parteichefin hätte somit auch weniger Rückenwind für ihre Kampagne für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr.

Sehr niedrige Wahlbeteiligung - besonders unter den Jüngeren

Nach der außergewöhnlich niedrigen Wahlbeteiligung von 33 Prozent in der ersten Runde am 20. Juni schien das Interesse auch am Sonntag gering zu sein: Bis zum Nachmittag gaben weniger als 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Unter den wenigen, die ihr Kreuzchen machten, klagten viele besonders über wegbleibende junge Wähler. Sie verschwendeten die letzte Chance, vor der Präsidentschaftswahl 2022 zu votieren. „Es ist beschämend“, sagte Suzette Lefèvre, eine Rentnerin, die in Saint-Quentin in Nordfrankreich wählte. „Unsere Eltern haben für uns dafür gekämpft und die Leute ziehen nicht mit.“

Die Apathie schien auch Wähler des Rassemblement National befallen zu haben. Nur in einer Region, im Südosten, landete die Partei in der ersten Runde vorne. Andernorts kamen all ihre Kandidaten nur auf den zweiten Platz oder dahinter.

In der zweiten Runde stand die Frage im Fokus, ob die Wähler von etablierten Parteien sich zusammentun, ob den Rassemblement wegen dessen migrationsfeindlichen, rassistischen und gegen die EU gerichteten Rhetorik wie bei früheren Wahlen von der Macht fernzuhalten. Schon bei den letzten Regionalwahlen 2015 hatte die Partei von Le Pen die erste Runde dominiert, in den Stichwahlen aber klar verloren.

