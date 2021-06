Reiserückkehrer – Die Fehler des vergangenen Sommers werden wiederholt

Berlin. An den vergangenen Sommer erinnern sich Epidemiologen nur mit Schrecken. Weil die Infektionszahlen nach dem harten Lockdown des Frühjahrs kaum noch wahrnehmbar waren, folgte eine Zeit der Sorglosigkeit – auch in der Politik.

Erst Anfang August schwante der Bundesregierung, welchen verheerenden Einfluss Reiserückkehrer auf das Infektionsgeschehen haben würden. Doch die eilig verhängte Testpflicht kam zu spät: Die Basis für die zweite Welle im Herbst war da längst gelegt.

In diesem Jahr glaubte die Politik, alles besser gemacht zu haben. Die Einreiseverordnung regelt in Abhängigkeit von der Infektionsgefahr im Reiseland die Schutzregeln, bis hin zu einer 14-tägigen Quarantäne ohne Freitesten bei Einreisen aus Mutationsgebieten. Doch die Sache hat einen Haken: Solche strengen, nach dem Risiko differenzierten Vorschriften haben viele andere europäische Staaten nicht. Sie sind zudem laxer bei ihren Einreiseregeln für Touristen.

Und so machen Millionen Deutsche in den kommenden Wochen zum Beispiel auf Mallorca oder in Griechenland dicht an dicht mit Briten, Russen oder Portugiesen Urlaub, in deren Heimatländern die Delta-Variante die Zahl der Infektionen gerade explodieren lässt. Da nützt es wenig, dass Deutschland diese Staaten als hochgefährliche Virusvariantengebiete eingestuft hat.

Forderungen nach einer Verschärfung der Einreiseregeln sollten daher schnell umgesetzt werden, etwa ein verpflichtender PCR-Test statt eines ungenauen Antigentests beim Freitesten. Mit ihrer Entscheidung, erst einmal alles beim Alten zu lassen, wird hingegen wertvolle Zeit verspielt. Bund und Länder wiederholen die Fehler aus dem vergangenen Sommer.

Geben wir uns allerdings keinen Illusionen hin: Die Delta-Variante ist längst auch hierzulande auf dem Vormarsch. Es wird nur noch wenige Wochen dauern, bis sie das Infektionsgeschehen dominieren wird. Durch striktere Einreiseregeln hätte man aber zumindest etwas Zeit gewinnen können, um diejenigen so lange wie möglich zu schützen, die noch nicht vollständig geimpft sind.

Von Tim Szent-Ivanyi/RND