CDU-Verteidigungsexperte Wadephul: „Wir sollten in Mali bleiben“

Berlin. Herr Wadephul, der Afghanistan-Einsatz endet in dieser Woche. Kann man ernsthaft zu einem anderen Urteil kommen als dem, dass der Einsatz gescheitert ist?

Ich teile diese Einschätzung nicht. Das Hauptziel des Jahres 2001 ist erreicht worden, denn der internationale Terrorismus ist aus Afghanistan vertrieben. Außerdem hat sich Afghanistan zum Positiven verändert. Statt weiter unter der Knute eines mittelalterlichen Fundamentalismus zu stehen, hat sich bis heute eine Zivilgesellschaft entwickeln können, genießen Frauen und Mädchen Rechte wie nie zuvor. Und es hat mehrere demokratische Wahlen gegeben. Alles unter dem Schutz und unter Hilfe der internationalen Militärpräsenz.

Sowohl Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als auch die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) wollen den Einsatz aufarbeiten. Was würde denn bei einer solchen Aufarbeitung Ihrer Ansicht nach herauskommen?

Ich befürworte solch eine Analyse schon seit Längerem. Wir müssen nüchtern und umfassend schauen, was wir gut gemacht haben und was wir bei zukünftigen Einsätzen besser machen müssen. Vor allem geht es darum, wie die verschiedenen Instrumente und Akteure unseres Engagements miteinander gewirkt haben. Damit diese Analyse nicht sofort zu einer politischen Nabelschau wird, sollten wir zuerst mithilfe von internationalen Thinktanks den Einsatz historisch aufarbeiten, dann politisch bewerten und zum Schluss eine Strategie für zukünftige Einsätze entwickeln.

Die Bundeswehr ist nun seit ein paar Jahren an einem anderen Einsatz beteiligt, nämlich dem in Mali. Da zeichnen sich ähnliche Probleme ab. Die Herausforderungen in dem Land sind militärisch und politisch riesig. Gleichzeitig wächst die Gefahr für die deutschen Soldaten. Sollte die Bundeswehr dennoch in Mali bleiben?

Ja, das sollte sie – auch wenn die Lage kompliziert und gefährlich ist! Denn der Einsatz der Bundeswehr ist aus drei Gründen geboten. Erstens entspricht er unseren Sicherheitsinteressen, denn die Sahelzone hat das Potenzial, ein sicherer Hafen für den internationalen Terrorismus zu werden und ganz Westafrika zu destabilisieren. Die Folgen wären unabsehbar für Europa. Man denke nur an die Flüchtlingsströme. Zweitens zeigen wir mit dem Einsatz auch Solidarität und Bündnistreue mit unseren europäischen Partnern, allen voran Frankreich. Und drittens sind wir dort, weil es unserer Verantwortung für Frieden und Stabilität weltweit entspricht.

Kramp-Karrenbauer hat demokratische Wahlen gefordert. Dabei hat die vom Westen unterstützte malische Armee gerade erst zweimal geputscht. Kann man in der Lage mit Wahlen wirklich rechnen?

Die Übergangsregierung hat Wahlen fest zugesagt, und daran wird sie von der internationalen Staatenwelt und den Nachbarstaaten des ECOWAS-Bündnisses gemessen werden. Ein Putsch bleibt ein Putsch. Doch die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung den Putschisten zugejubelt haben, gibt zu denken. Wir müssen als Staatengemeinschaft in Zukunft noch viel mehr als bisher in den politischen Austausch mit den Regierungen vor Ort gehen und ihnen helfen, wo es nur geht. Aber wir müssen auch klar Korruption und Misswirtschaft adressieren.

In den 1990er-Jahren begann die Bundeswehr, sich auf dem sehr viel kleineren Balkan zu engagieren. Dort sind die politischen Probleme immer noch nicht gelöst. Spricht das alles nicht dafür, sich beim Einsatz militärischer Kräfte künftig in Bescheidenheit zu üben, anstatt das Unmögliche zu versuchen?

Es stimmt, dass der KFOR-Einsatz der Bundeswehr der längste der Bundeswehr ist. Aber wir sind dort, weil die Regierung des Kosovo dies wünscht und weil wir die Aufbauarbeit vor Ort als noch nicht abgeschlossen sehen. Was uns KFOR und Afghanistan aber zeigen, ist, dass es für die Schaffung oder Wiederherstellung von Frieden und Stabilität sehr, sehr viel Zeit und strategische Geduld braucht. Wir leben in einer Welt der Krisen, und wir sind zusehends in unserer eigenen Sicherheit bedroht. Wir werden uns darum in Zukunft noch mehr engagieren müssen, ob wir das nun gut finden oder nicht. Darauf sollten wir uns bestmöglichst vorbereiten.

