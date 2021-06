EM in Zeiten von Corona: Der Fußball hat eine riesige gesellschaftliche Kraft

Berlin. Die Corona-Krise ist eine Zeit der Zahlen. Die letzten eineinhalb Jahre standen im Zeichen der Inzidenz. Beträgt sie 50, 100 oder 200 – und was bedeutet das für unser Leben? Die Fußball-EM ist eine Zeit der Geschichten. Es geht um Tore und Ergebnisse. Doch das, was die Zuschauer spüren und erleben, sind große, mitreißende Erzählungen, wie sie sich Roman- oder Drehbuchautoren oft nicht besser hätten ausdenken können.

Jeder Hobbyfußballer fühlt mit

Es war packend, wie die Mannschaft aus Österreich gegen die spielerisch weit überlegene italienische Mannschaft immer wieder auftrumpfte und dagegenhielt – bis in der Verlängerung Kraft und Konzentration schwanden. Es ist eine Geschichte, wie sie jeder mittelmäßige Hobbyfußballer in seinem Leben mindestens einmal selbst erlebt hat. Und die sich doch oder gerade deshalb besonders gut für die große Bühne eignet.

Die deutschen Fans freuen sich im Achtelfinale auf einen Klassiker: das Spiel gegen England. Dass unsere Nationalmannschaft das Ende der Gruppenphase mit einer durchwachsenen Leistung gegen Ungarn unnötig spannend gestaltet hat, war für die Fans hierzulande zwar wenig erfreulich. Es ist aber auch einfach Ausdruck davon, dass sich die Nationalmannschaft in einer noch nicht abgeschlossenen Umbruchphase befindet.

Nicht nur Angela Merkel tritt in diesem Jahr nach langer Regentschaft ab. Auch Joachim Löw, ähnlich lang im Amt wie die Dauerkanzlerin, erlebt sein letztes Turnier. Löw hat der deutschen Mannschaft gerade in seiner Anfangszeit als Trainer zu einem enormen Modernitätsschub verholfen. Löw hat als Bundestrainer eine Ära geprägt, hinterlässt aber auch eine Baustelle.

Unabhängig davon, wer Europameister wird, liefert das Turnier viel von dem, was der Kontinent jetzt braucht. Viele Menschen lechzen nach etwas Abwechslung nach eintönigen Lockdownmonaten. Fußball ist schneller, taktisch viel intelligenter als früher – und bietet damit für den Gelegenheitszuschauer wie für den Dauerkonsumenten große Unterhaltung.

Das archaische Moment des Spiels

Gleichzeitig ist dem Spiel nie das archaische Moment abhandengekommen: Der Favorit kann ins Straucheln kommen und der Underdog überraschen. Auch eine Weltklassemannschaft kann einen schlechten Tag erwischen. Jedes Spiel ist anders. Das ist eben anders als bei einem Fernsehkrimi, bei dem der geübte Zuschauer nach zwei Dritteln zumeist den Täter erraten hat.

Welche gesellschaftliche Kraft im Fußball steckt, zeigt sich zugleich in der Debatte über Regenbogensymbole und Stadionbeleuchtungen. Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann hatte nach dem Coming-out von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger noch schwadroniert, er wisse nicht, was er über einen Schwulen in der Mannschaft gedacht hätte: „Beim Duschen, in den Zweikämpfen“.

Im Zeichen des Regenbogens

Die heutige Nummer eins im Tor, Manuel Neuer, läuft als Mannschaftskapitän mit Regenbogenarmbinde auf. In den Uefa-Spitzengremien mögen viele noch nicht so weit sein. In der Bundesliga wären viele Fans bereit für das Coming-out eines aktiven Profifußballers – und für eine Welle der Solidarität.

Das Konzept, die EM an Spielorten in vielen Ländern zu spielen, ist vom Grundgedanken her weiter ein sehr lobenswertes – es ist aber mit zusätzlichen Gefahren in Zeiten von Corona verbunden. Generell gilt für jeden Politiker, jeden Sportler, aber auch jeden Fan: Wo immer es geht, müssen wir die Sache so vorsichtig wie möglich angehen.

Der Fußball darf nicht der Grund dafür sein, dass Kinder womöglich nach den Ferien bald wieder nicht zur Schule gehen dürfen. Der Preis für schöne Stunden im Sommer dürfen nicht frustrierende Wochen des Lockdowns im Herbst sein.

Von Tobias Peter/RND