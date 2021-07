Spahn: „Liegt an uns, ob Delta ein Risiko für uns wird“

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Erfolg im Kampf gegen die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus in die Hände der Bürger gelegt. „Es liegt an uns, ob Delta ein Risiko für uns wird“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin.

Es gebe für Sommerurlauber klare Einreiseregeln, ein breites Testangebot und bessere Möglichkeiten zur Kontrolle etwa von Quarantänepflichten. „Und wir haben noch etwas: die Impfung“, betonte Spahn. „Deshalb haben wir es selbst in der Hand, ob einem schönem Urlaub auch eine schöne Zeit folgt.“

Der 41-Jährige sprach von einer „Einreiseverordnung, die vergleichsweise strikt ist“. Sie basiert auf der Kategorisierung in einfache Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. „Wer sich in einen Flieger setzt, muss vor dem Betreten des Flugzeugs einen Negativtest oder einen Impfnachweis vorlegen. Das ist ein entscheidender Unterschied zum vergangenem Jahr.“ Zudem müsse sich jeder Reiserückkehrer auf digitalem Wege anmelden. „Damit können die Gesundheitsämter tagesaktuell sehen, wer aus einem Risikogebiet eingereist ist und sich in ihrem Bereich aufhält.“

Am Montag hatten sich Bund und Länder allerdings nicht auf schärfere Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland einigen können, obwohl mehrere Ministerpräsidenten dies gefordert hatten.

„Wir müssen nicht in Panik verfallen“

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warf der Bundesregierung jüngst irrationales Handeln vor. Sie sei „dabei, Vertrauen in der Bevölkerung zu verspielen“, sagte er im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Portugal mit seinen harten Lockdowns wird lange als Musterland der Corona-Bekämpfung dargestellt, für das Reisen wird mit großem Brimborium der digitale Impfpass eingeführt. Doch dann wird über Nacht der Urlaub in Portugal quasi unmöglich gemacht, weil alle Rückreisende – ob geimpft oder nicht – in 14-tägige Quarantäne geschickt werden. Und das wird ja nicht das letzte Land gewesen sein, bei dem so verfahren wird.“

Man wisse, dass etwa vollständig Geimpfte auch gegen die Delta-Variante hervorragend geschützt seien. Gasser sprach sich deshalb gegen eine Quarantäne für diese Gruppe aus. „Als zusätzliche Absicherung könnte man allenfalls eine Testpflicht nach einigen Tagen vorschreiben. Und ob Ungeimpfte, aber negativ Getestete, wirklich 14 Tage in Quarantäne müssen, muss sicherlich hinterfragt werden“, betonte er.

Zugleich warb Gassen insgesamt für mehr Gelassenheit. „Wir müssen nicht in Panik verfallen. Ich halte die Debatte derzeit für in Teilen fast schon hysterisch“, sagte er. „Es ist aber unverantwortlich, immer wieder mit Endzeitszenarien zu operieren. Die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, dass man sich seriös mit allen neuen Entwicklungen der Pandemie auseinandersetzt und mit angemessener Ruhe und Vorsicht reagiert.“

Von Tobias Dinkelborg/RND