Machtspiel in Syrien: Droht die zweite Fluchtwelle?

Die Uhr tickt, völlig ungnädig. Das sei in diesem Fall eines der Hauptprobleme, stöhnen westliche Diplomaten.

Am 10. Juli läuft ein UN-Mandat aus, das in den zurückliegenden zwölf Monaten die internationale Versorgung der syrischen Rebellenhochburg Idlib mit Lebensmitteln und Medikamenten garantiert hat. Was aber dann?

Russlands Präsident Wladimir Putin sträubt sich gegen eine Verlängerung des Mandats – und ist in einer ziemlich starken Position. Wenn kein neuer Beschluss gefasst werden kann, erlischt das alte Mandat ersatzlos. Und wenn es doch eng wird für Moskau im Sicherheitsrat und ein neues Mandat auf den Tisch kommt, könnte Russland es notfalls mit seinem Vetorecht stoppen.

„Es sieht leider gar nicht gut aus“

Die Sache ist in den letzten Tagen, unbemerkt vom größten Teil der Öffentlichkeit, zum weltpolitischen Top­thema geworden.

Immer wieder forderten amerikanische Diplomaten in teils digitalen, teils persönlichen Gesprächsterminen Russland auf, das Mandat jetzt doch bitte zu erneuern. Immer wieder allerdings drehte Putin den Daumen nach unten.

„Nach allem, was wir aus Verhandlungskreisen der Vereinten Nationen hören, sieht es leider gar nicht gut aus“, sagte am Freitag der frustrierte Vertreter einer weltweiten Hilfsorganisation in Berlin.

Pro Monat laufen rund 1000 Lkw-Transporte aus der südtürkischen Stadt Reyhanli nach Idlib. Geliefert werden Lebensmittel, Medikamente und neuerdings auch Impfstoffe. Die Verbindung läuft über die Landstraße D 827 über den Grenzort Bab al-Hawa. Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad dürfen nicht eingreifen.

Assad will die Schlinge endgültig zuziehen

Assad sind diese Lieferungen seit Langem ein Dorn im Auge. Sie verlängern aus seiner Sicht nur das Kräftemessen mit den Rebellen in Idlib. Assad bat seinen Schutzherrn Putin daher, auf UN-Ebene noch ein bisschen mehr Härte zu zeigen als beim letzten Ringen um Hilfskorridore. Damals waren landesweit vier gefordert worden, Russland ließ am Ende nur einen zu – und auch dies nur unter Protest.

Inzwischen scheinen Damaskus und Moskau fest entschlossen zu sein, Syrien komplett abzuriegeln. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja fand für diese Linie in den letzten Tagen wohlgesetzte Worte: Moskau beharre lediglich darauf, „dass jegliche Hilfe über Damaskus erfolgen kann und soll“. Putins Propagandasender Russia Today mokierte sich über die Linie Washingtons: Die USA beharrten „auf Verletzung der syrischen Souveränität“.

Genau dies aber verschafft den Bewohnern von Idlib Luft zum Atmen, unabhängig vom Wohlwollen des Diktators. Dass Assad in der Lage sein will, die Schlinge um Idlib endlich zuzuziehen, liegt auf der Hand. Für den Fall, dass Assads Truppen alle Zugänge kontrollieren, fürchten die Einwohner Idlibs, ausgehungert zu werden wie belagerte Städte im Mittelalter. Viel fehlt dazu nicht mehr: Schon jetzt sind viele Einwohner unterernährt.

Experten rechnen, wenn die UN-Lieferungen untersagt werden, im ersten Schritt mit massiven Preisanstiegen in Idlib für Lebensmittel und Produkte aller Art, dann schon bald mit gefährlicher Mangelernährung. Wer kann, wird fliehen wollen. Wenn nur jeder dritte der rund 2,6 Millionen Einwohner die Region verließe, wären bald erneut Hunderttausende auf dem Marsch.

Ärzte warnen vor „tödlichen Konsequenzen“

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betont gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), viele Menschen in Idlib seien innerhalb Syriens bereits mehrfach vertrieben worden. Der Grenzübergang Bab al-Hawa sei mittlerweile die einzige Möglichkeit, ihnen internationale Hilfe zukommen zu lassen. Wenn auch diese Lebensader abgeschnitten werde, drohten den Bewohnern Idlibs „tödliche Konsequenzen“: durch Medikamentenmangel, Unterernährung und Epidemien.

In Deutschland wird die aktuelle internationale Debatte über Bab al-Hawa bislang kaum wahrgenommen. Europas wichtigste Wirtschaftsmacht ist im Sommer 2021, zwölf Wochen vor der Bundestagswahl, vollauf beschäftigt mit immer neuen Corona-Nabelschauen, möglichen Baerbock-Plagiaten und Urlaubsplanungen.

Schon von der ersten großen syrischen Flüchtlingswelle zeigte sich die deutsche Öffentlichkeit überrascht – obwohl monatelange Bombardierungen ziviler Ziele in Syrien durch die russische Luftwaffe vorausgegangen waren, mit Fassbomben, Giftgas und gezielten Attacken sogar auf Krankenhäuser. Schon damals war die Schaffung von Notsituationen und Fluchtgründen offenbar gewollt: Die Flüchtlingskrise von 2015 erschütterte die gesamte EU, sie ließ Rechtspopulismus und Ausländerfeindlichkeit wachsen und beflügelte im Folgejahr 2016 Brexit und Trump – dies alles schwächte den Westen und stärkte Moskau.

Prüfung durch Putin: Was genau will Biden tun?

Sind jetzt in Idlib erneut weltpolitische „Great-Game“-Faktoren im Spiel, die sich vielleicht erst im Nachhinein analysieren lassen? Die Syrien-Expertin Bente Scheller von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung sprach dieser Tage gegenüber der Deutschen Welle von einem „Machtspiel“ Russlands mit dem Westen. Die „Neue Zürcher Zeitung“ schrieb, im Streit um den Zugang zu Idlib wolle Putin Biden auf die Probe stellen.

Tatsächlich steuert der neue US-Präsident jetzt in Syrien auf seine bisher wohl schwerste Prüfung zu. Was genau will Biden tun? Putin drohen? Sich stärker militärisch engagieren in Syrien – wo er das doch immer abgelehnt hat und jetzt gerade auch aus Afghanistan abzieht?

Oder will Biden Putin etwas bieten für den Fall, dass er einlenkt? Ein Last-Minute-Kompromiss, heißt es unter Diplomaten, bleibe immer noch denkbar, Putin freilich werde dafür etwas verlangen.

Dass die extreme Not von Millionen Menschen zur kleinen Münze im globalen Machtpoker wird, ist – so zynisch es klingt – noch das denkbar beste Ende der Geschichte. Bab al-Hawa jedenfalls, dieser staubige kleine Grenzübergang, wird in genau einer Woche von etwas Großem künden. Seine Öffnung, aber auch seine Schließung wäre ein Signal für die ganze Welt.

Von Matthias Koch/RND