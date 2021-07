Delta-Variante: Lauterbach warnt vor zu weitgehenden Lockerungen

Berlin. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus vor zu schnellen Lockerungen gewarnt.

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu viel zu öffnen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir sollten stattdessen mit möglichst wenig Brandherden in den Herbst hinein gehen. Insbesondere bei Treffen in Innenräumen wäre ich vorsichtig.“

Lauterbach kritisierte deshalb insbesondere die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. „NRW ist zu schnell nach vorne gegangen“, sagte er dem RND. „Da werden Abstände nur noch empfohlen. Für Treffen im Freien gibt es keine Obergrenzen mehr. Und die Maskenpflicht ist in vielen Bereichen aufgehoben.“

Die neuen Regeln an Rhein und Ruhr seien somit „eine Zwischenstufe zwischen den Maßnahmen, die wir sonst in Deutschland haben, und den Maßnahmen in England“. Dort ist die Delta-Variante besonders verbreitet, und die Inzidenz zieht im europäischen Vergleich besonders stark an.

Von Markus Decker/RND