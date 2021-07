SPD sieht Defizite bei Spahns Kampagnen für Corona-Impfungen

Berlin. Die SPD hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, die Informations- und Werbekampagnen für Corona-Impfungen zu verstärken.

„Die bestehenden Angebote reichen offenbar nicht aus, um ausreichend Impfwillige zu erreichen“, sagte Vize­fraktions­chefin Bärbel Bas dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist bislang kaum sichtbar. Das muss besser werden“, betonte sie.

Viele Menschen zweifelten an der Impfung, sagte Bas. „Hier ist der Bundesgesundheitsminister gefragt. Wir müssen die Informationskampagne deutlich ausbauen. Wir brauchen mehr Werbung und Aufklärung“, forderte die SPD-Gesundheitsexpertin.

„Ich bin sicher, bis auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der Impfungen grundsätzlich ablehnt, können wir noch viele Menschen erreichen und vom Nutzen der Impfung überzeugen“, sagte Bas.

Sie verlangte zudem den Einsatz von mehr mobilen Impfteams. Viele Menschen würden erreicht, wenn es am Wochenmarkt, im Sportverein oder an der Kirche oder an der Moschee ein Angebot gebe: „Insgesamt brauchen wir mehr mobile Impfteams, um die Impfungen direkt zu den Menschen zu bringen: in die Fußgängerzone, in die Wohnviertel und an die Haustüren.“

