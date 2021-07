„Buchungskiller“ Quarantäne: Reisebranche fordert verlässlichere Einreiseregeln

Der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, fordert von der Bundesregierung mit Blick auf Einsreiseregeln, vorausschauender vorzugehen. „Der Buchungskiller ist eine drohende Quarantäne bei Rückreise nach Deutschland“, wie das Beispiel Portugal gezeigt habe, sagte Fiebig dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Portugal wurde für wenige Tage zum Virusvariantengebiet erklärt. Fiebig fordert, dass sich dies nicht wiederholt. Mit Blick auf die neue Einreiseverordnung im August fordert der Reiseverband die Abschaffung der Testpflicht für Reisende aus Nicht-Risikogebieten.

In den vergangenen Monaten haben die Deutschen oft nur sehr kurzfristig einen Urlaub gebucht: „Die Buchungen von Mai und Juni hatten zu mehr als 50 Prozent ein Abreisedatum im Juli oder August“, sagt Fiebig und fügt hinzu, „so kurzfristig gab’s das noch nie“.

Fiebig fordert, dass die Überbrückungshilfen für die Reisebranche nicht im September enden. „Wir brauchen eine Verlängerung mindestens bis zum Jahresende. Das erste Halbjahr war weitestgehend umsatzlos und das ist auch nicht mehr aufzuholen“, so der Reise-Präsident. Weiter sagt er: „Veranstalter und Reisebüros rechnen in diesem Jahr mit etwa 40 bis 50 Prozent der Umsätze von 2019“, also dem Zeitpunkt vor der Pandemie. „Das hängt aber auch davon ab, wie der Sommer jetzt weiterläuft“, so Fiebig im Interview mit dem RND.

Von Maike Geißler/RND