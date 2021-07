Hochwasserkatastrophe: Bund plant Soforthilfen in Höhe von 400 Millionen

Berlin. Nach der Unwetterkatastrophe will der Bund die Hochwassergebiete mit einer Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro unterstützen, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen erfuhr. 200 Millionen soll dabei der Bund übernehmen, 200 Millionen die betroffenen Länder. Demnach will das Bundeskabinett die Hilfen am Mittwoch beschließen.

Bei den Soforthilfen geht es darum, unmittelbar Schäden zu beseitigen und Notlagen zu überbrücken. Der Bund werde den Ländern Kosten für Bundeswehr und andere Unterstützungsleistungen natürlich nicht in Rechnung stellen, hieß es. Darüber hinaus will der Bund sich wie bei früheren Hochwasserkatastrophen an Aufbauhilfen beteiligen, die dem Wiederaufbau der Infrastruktur dienen.

Die Kosten dürften hier erheblich höher ausfallen. Die Kabinettsvorlage enthält den Informationen zufolge zudem die Idee, für die Zukunft einen Bund-Länder-Fonds für Starkwetterereignisse zu schaffen, an dem sich alle Bundesländer beteiligen sollen. Dies müsste allerdings mit den Ländern ausverhandelt werden. Dass durch die Unwetter große Länder wie Nordrhein-Westfalen und Bayern betroffen sind, könnte die Einigungswahrscheinlichkeit steigern.

Merkel und Laschet wollen unbürokratische Hilfen

Bei ihrem Besuch im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) am Dienstag ebenfalls baldige und unbürokratische Finanzhilfen für die von den Überschwemmungen stark getroffenen Menschen versprochen.

Die Bundesregierung werde alles daransetzen, dass das Geld „schnell zu den Menschen kommt“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag. Laschet kündigte an, dass sein Bundesland am Donnerstag nachlegen und den vom Bund geplanten Hilfebeitrag verdoppeln wolle, „um auch unseren Beitrag zu leisten“.

Auch Bayern plant Soforthilfen

Auch in Bayern hatten die heftigen Regenfälle zu Schäden in einigen Regionen geführt. Die vom Hochwasser besonders betroffenen Bewohner von acht bayerischen Landkreisen erhalten bis zu 50 Millionen Euro Soforthilfen vom Land.

„Die bayerische Staatsregierung lässt niemand im Stich, der durch Hochwasser in eine Notlage gekommen ist“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Der Staat müsse in solchen Situationen für die Menschen eintreten.

Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstagmorgen dem Bayerischen Rundfunk die Hilfen angekündigt. „Wir lassen niemand allein“, schrieb er zu den Hilfen bei Twitter.

