„Nationale Reserve Gesundheitsschutz“: Kabinett beschließt Strategie zum Schutz der Bevölkerung

Mit der „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“ soll Deutschland in Zukunft sechs Monate überbrücken können. Auch Hilfen für andere in Not geratene Staaten sollen dadurch möglich sein.

Berlin. Zur Vorsorge künftiger Krisen hat das Bundeskabinett am Mittwoch den ersten Teil ihrer neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz beschlossen. Durch die Flutkatastrophe der vergangenen Woche wurde deutlich, dass in diesem Bereich eine bundesweite Vorsorge notwendig ist.

Auch als Lehre aus der Corona-Krise wurde ein erster Schritt beschlossen: Der Aufbau der „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“. Diese Reserve soll den Bedarf des Gesundheitssektors und des Bundes für bis zu sechs Monate decken. Sie soll auch Hilfe ermöglichen, wenn andere Staaten in Not geraten.

Zunächst soll die Reserve mit bereits vorhandenen Produkten bestückt werden, zum Beispiel mit Handschuhen, Masken und Schutzanzügen. Diese Reserve sei teuer, aber notwendig.

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren Schutzmasken und anderes Material wie Atemgeräte zum Schutz vor dem Virus in Deutschland knapp. Deshalb hatte die Bundesregierung den Aufbau eine „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“ beschlossen, die an 19 Standorten in Deutschland mit wichtigem Material wie Schutzmasken aufgebaut werden sollte.

Verschiedene Bereiche

Die „Nationale Reserve Gesundheitsschutz“ sei für verschiedene Szenarien gedacht: Für zukünftige Pandemien, für Katastrophen wie der Überflutungen der vergangenen Woche, für den Verteidigungsfall oder auch, wenn Lieferketten unterbrochen werden.

„Die Bilder der Zerstörung sind erschütternd. Meine Gedanken sind bei den Familien, bei den Opfern, bei all denjenigen, die viel verloren haben“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch.

Auch über die Aufgaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BBK) und das Technische Hilfswerk (THW) wurde gesprochen. Das BBK soll beispielsweise Vorschläge machen, welche Materialen beschafft werden müssen. So soll ein nationales Kompetenzzentrum ausgebaut werden, so Innenminister Horst Seehofer (CSU). Bisher tragen bei solchen Ereignissen die Länder die Verantwortung.

Das THW soll sich um die fachgerechte Lagerung der Medikamente und Schutzausrüstung kümmern. Im Katastrophenfalls liegt künftig außerdem die Verteilung von Gütern in der Kompetenz des THW.

Von Leonie Rottmann/RND