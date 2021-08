Kramp-Karrenbauer bezweifelt gesellschaftliche Bereitschaft für neuen Bundeswehreinsatz in Afghanistan

Berlin. Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wären nach Ansicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nur in einem weiteren sehr harten und langen Kampfeinsatz zu besiegen. Mit Blick auf Forderungen nach einem neuen Bundeswehreinsatz gegen die Aufständischen schrieb die CDU-Politikerin am Montag auf Twitter: „Sind Gesellschaft und Parlament dazu bereit, die Bundeswehr in einen Krieg zu schicken und mindestens eine weitere Generation lang mit vielen Truppen dort zu bleiben? Wenn wir das nicht sind, dann bleibt der gemeinsame Abzug mit den Partnern die richtige Entscheidung.“

Nach der Eroberung der afghanischen Stadt Kundus durch die militant-islamistischen Taliban hatte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, am Wochenende einen neuen Bundeswehreinsatz ins Spiel gebracht. In einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ appellierte der CDU-Politiker an die internationale Gemeinschaft, den Vormarsch der Taliban zu stoppen. Dies könne auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten. „Wenn es also militärische Fähigkeiten der Europäer, auch der Deutschen, gibt, die jetzt benötigt würden, dann sollten wir sie zur Verfügung stellen“, sagte Röttgen.

AKK: Meldungen aus Afghanistan “tun sehr weh”

Die Bundeswehr hatte Ende Juni nach fast 20 Jahren die letzten Soldaten aus Afghanistan abgezogen. Die US-Streitkräfte sollen bis Ende August das Land verlassen. Die Bundeswehr war lange Zeit in Kundus stationiert und hatte dort in Gefechten mit den Taliban und bei Anschlägen zahlreiche Soldaten verloren.

Die Meldungen aus Kundus und aus ganz Afghanistan „sind bitter und tun sehr weh“, schrieb Kramp-Karrenbauer auf Twitter. Die Taliban hätten ihrer Ansicht nach aber auch zugeschlagen, wenn die Bundeswehr noch im Lande wäre. Wer jetzt ein erneutes Eingreifen in Afghanistan durch die Bundeswehr verlange, müsse sich fragen lassen: „Mit welchem Ziel, mit welcher Strategie, mit welchen Partnern? Mit der Bereitschaft, das Leben vieler unserer Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel zu setzen?“ Wer die Taliban dauerhaft besiegen wolle, müsse einen „sehr harten und langen Kampfeinsatz“ führen, betonte Kramp-Karrenbauer.

